UAE Tour 2025, Jonathan Milan regola i migliori velocisti del mondo e concede uno straordinario bis!

Il migliore velocista al mondo, almeno al momento, ce l’abbiamo noi. Volata pura nella quarta tappa dell’UAE Tour sul traguardo di Umm al Quwain, e Jonathan Milan ha dimostrato di essere veramente devastante: secondo successo per lui, questo forse ancor di più di qualità, battendo allo sprint tutti i migliori velocisti del WorldTour.

Pronti, via e due uomini sono andati all’attacco: Michael Leonard (INEOS Grenadiers) e Đorđe Đurić (Team Solution Tech – Vini Fantini). Vantaggio massimo che ha superato i 5′, salvo poi essere raggiunti ad una settantina di chilometri dal traguardo a causa di una brusca accelerata del plotone. Ventagli nel gruppo, con Alpecin-Deceuninck, UAE Emirates – XRG e Lidl-Trek scatenate, con Tadej Pogacar sempre protagonista.

Nulla di fatto, però, con la calma piatta che è tornata successivamente e la sfida per la maglia nera della classifica dei traguardi intermedi che ha visto Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) accerchiato dagli uomini della Team Solution Tech – Vini Fantini, abili a conquistare la graduatoria.

Successivamente è cresciuta di nuovo la tensione: ancora vento laterale, ancora ventagli, ancora spaccature nel gruppo. Il tutto però si è risolto con una volata di gruppo: Simone Consonni ha lanciato Jonathan Milan che ha dovuto far partire il suo sprint a 250 metri dal traguardo. Devastante il friulano, che è partito forse prestissimo e con il colpo di reni è riuscito a beffare il campione d’Europa Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Non cambia nulla in classifica generale, con Tadej Pogacar che resta leader senza patemi.