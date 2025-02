Superbike, GP Australia 2025: orari Superpole e Gara-1 (22 febbraio), tv, streaming, differita TV8

Domani, sabato 22 febbraio, seconda giornata del week end di Phillip Island, prima tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito australiano i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Una pista impegnativa quella oceanica, tra tanti saliscendi e quasi sempre in piega, dovendo trovare grande velocità di percorrenza. La Ducati vorrà iniziare col piglio giusto e Niccolò Bulega, in evidenza nel primo giorno di prove libere, vorrà dar seguito alle ottime sensazioni del day-1. Vedremo come la concorrenza saprà rispondere, in considerazione anche della variabile meteo.

Il turco Toprak Raztaliouglu, campione in carica sulla BMW, vedremo come saprà rispondere agli attacchi delle Rosse, lui che l’anno passato ha fatto vedere lampi di classe per la conquista dell’iride. Attese anche per Honda e Yamaha, per capire la consistenza delle proprie moto, senza dimenticare la Kawasaki.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Phillip Island (Australia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), su Sky Sport Uno (201) sarà possibile seguire solo Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta esclusivamente Gara-1, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di Gara-1.

GP AUSTRALIA 2025 SUPERBIKE

Sabato 22 febbraio (orari italiani)

Ore 00.00 Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 03.00 Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.00 Gara-1 – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

