Nicolò Bulega apre il Mondiale Superbike con una vittoria dominata in gara-1 del GP d’Australia

Nicolò Bulega comincia come meglio non potrebbe il Mondiale 2025 di Superbike. Sulla pista di Phillip Island, in Australia, l’emiliano della Ducati domina in lungo e in largo gara-1 e manda un segnale ben preciso a tutti i suoi rivali, considerando che già dai test aveva mostrato la sua superiorità evidente. Seconda posizione per il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, terzo Alvaro Bautista.

La partenza di Bulega è esplosiva: l’italiano è davanti e non perde tempo, comincia subito a macinare e a guadagnare sui suoi rivali, a fare il martello con i tempi e già dopo poche tornate il vantaggio su Razgatlioglu, che nel frattempo aveva passato Petrucci per la seconda piazza, sfiorava i quattro secondi.

Distacco finale sul traguardo che sarà di 4”8: la seconda parte è stata totalmente amministrata e gestita da parte di Bulega, guidando con leggerezza e sicurezza e senza prendersi rischi, utilizzando tutto il vantaggio che ha in questo momento rispetto a tutti gli altri. Un margine che già ha avuto dalle prime sessioni di test di quest’anno.

Razgatlioglu che per una parte della gara non ha neppure tenuto il passo della seconda posizione, poi il turco della BMW ha chiuso in crescendo e ha conquistato la piazza d’onore, spuntandola in un duello equilibrato con Bautista. Quarta posizione per Danilo Petrucci precedendo Scott Redding, Andrea Iannone e Andrea Locatelli.

Pit stop obbligato a metà gara che ha scombinato un po’ le carte in tavola, con Bulega che non è stato minimamente condizionato e ha continuato a dominare la gara come se niente fosse, mentre Bautista ha perso la seconda posizione ai danni di Razgatlioglu e non è più riuscito a riacciuffarla negli ultimi giri.