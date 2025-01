Snowboardcross, la Coppa del Mondo riparte dalla Cina: 5 azzurri convocati, Moioli la stella

Dopo un mese e mezzo di sosta sta per tornare finalmente la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboardcross, con la seconda tappa in programma a Beidahu (in Cina) da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Il circuito maggiore si trasferisce dunque in Asia per un appuntamento che darà il via alla fase più interessante e intensa della stagione.

Basti pensare che fino a questo momento è andata in archivio una sola gara di Coppa del Mondo nell’inverno corrente (anche a causa della cancellazione delle prove inizialmente previste lo scorso weekend a Dolni Morava), con un calendario che propone ancora ben sei tappe (inclusa Beidahu) oltre ai Campionati Mondiali in Engadina di fine marzo.

Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha convocati cinque atleti per la trasferta asiatica: Michela Moioli al femminile e Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi e Niccolò Colturi in campo maschile. Previste due competizioni individuali, con le qualificazioni per gara-1 venerdì 31 gennaio ed il giorno dopo le fasi finali di gara-1, mentre domenica 2 febbraio gara-2 sarà preceduta dalla pre-heat di qualificazione.

Aspettative molto elevate per Moioli, a caccia del primo podio in stagione dopo essere uscita di scena in semifinale a Cervinia, mentre tra gli uomini Sommariva proverà a confermarsi nelle posizioni di vertice dopo il terzo posto ottenuto lo scorso 14 dicembre nella gara di casa.