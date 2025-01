Snowboard, Maurizio Bormolini batte Prommegger nello scontro diretto e vince il PGS di Rogla! Podio anche per March!

Italia mostruosa nella Coppa del Mondo di snowboard alpino al maschile. Podi a ripetizione per il Bel Paese nel massimo circuito internazionale e si sogna in grande: la sfera di cristallo infatti, al momento, è nelle mani di Maurizio Bormolini che si è imposto oggi nel PGS di Rogla in Slovenia.

Spettacolare prova del lombardo che si va a prendere il terzo trionfo stagionale dopo quelli centrati a Mylin e Scuol. Nell’ultimo atto Bormolini si è imposto sul tedesco Elias Huber per soli tre centesimi.

Da sottolineare anche la situazione in chiave classifica: l’azzurro è riuscito infatti a battere agli ottavi di finale l’ex leader della classifica Andreas Prommegger, guadagnando diversi punti sull’austriaco e scappando nella graduatoria combinata. Punti aggiunti anche nella classifica di PGS che Bormolini già guidava.

In una giornata da sogno per l’Italia arriva anche una bellissima terza posizione per Aaron March che batte di soli due centesimi Benjamin Karl nella Small Final di due centesimi. Terzo podio stagionale per l’altoatesino. Eliminati ai quarti di finale nei rispettivi derby Mirko Felicetti e Roland Fischnaller, fuori agli ottavi Gabriel Messner.