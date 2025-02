Federico Pellegrino: “Chiuderò la mia carriera dopo Milano Cortina 2026, una chance unica”

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 stanno per arrivare e per gli atleti azzurri saranno un’occasione unica per dare tutto quello che si ha e vivere un sogno a occhi aperti. Le motivazioni sono un po’ queste anche nel caso del campione di sci di fondo Federico Pellegrino, che a 34 anni sa che i Giochi in casa saranno la maniera migliore per far calare il sipario sulla propria carriera.

Un percorso agonistico che molto probabilmente si sarebbe già chiuso senza questa scadenza. “Dopo le Olimpiadi di Pechino con Greta avevamo deciso di mettere in cantiere un altro bimbo che nascerà in primavera, ma anche che l’opportunità delle Olimpiadi in casa era troppo grande. Anche se distante: per questo la programmazione è stata stagione dopo stagione. Lo scorso anno ci siamo detti, ok le gambe ci sono, la testa pure, chiudiamo con questo ultimo grande obiettivo. Tutto diverso rispetto al passato, ma sono ripartito e ci sono dentro e le sensazioni sono ottime“, ha raccontato l’azzurro (fonte: ANSA).

Un avvicinamento in cui si vorrà puntare a cambiare anche il proprio programma, visto quanto ci sarà nel programma a Cinque Cerchi: “Sto lavorando già da un po’ alle gare più lunghe. La prova individuale a Milano-Cortina sarà la 50 km, uno sfizio, la gara più iconica e sto preparando il fisico alla massima prestazione e comunque delle risposte su questa distanza le ho già avute“, ha sottolineato Chicco.

“L’obiettivo medaglia è con prova a squadre, con o senza di me in staffetta. Il sacrificio che sto facendo, anche a scapito della famiglia, è proprio per la grande opportunità non solo personale, ma per tutta la disciplina, fare breccia a livello di emozioni in quanti avranno la possibilità di seguirci dal vivo o per quelli che lo faranno dal divano“, ha aggiunto.

E dopo Milano Cortina titoli di coda per l’agonista: “Mi metterò a disposizione, ma non come allenatore. Sto affrontando un percorso parallelo anche di studi (in economia e management), sono al CONI in rappresentanza degli atleti e anche nel comitato di Milano Cortina. Mi metterò al servizio, come atleta longevo, nel dietro le quinte“.