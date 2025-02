Sci alpino, Sofia Goggia spezzerà la maledizione iridata? La fuoriclasse azzurra tenta la conquista dell’unico ambito dove non ha ancora vinto

Sabato 8 febbraio sarà il giorno della discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino di Saalbach. Chiaramente, si tratta di una delle gare più attese da parte del pubblico italiano. Sofia Goggia partirà, infatti, come una delle favorite della vigilia e lancerà un nuovo assalto all’unica vetta che ancora non ha conquistato nella disciplina, ovvero l’oro iridato.

La trentaduenne bergamasca si è laureata campionessa olimpica, ma non ancora non si è imposta nel contesto dei Mondiali. Riuscirci, oltre a colmare una lacuna quasi paradossale (in ogni quadriennio, le manifestazioni iridate sono il doppio rispetto a quelle a Cinque cerchi), le consentirebbe di aggiungersi allo sparuto gruppo di atlete che hanno completato la triplice corona della discesa libera (ambedue le medaglie d’oro possibili e la Coppa di specialità).

A oggi, il trittico è stato compiuto da un numero di sciatrici che può essere contato sulle dita di una mano. In rigoroso ordine cronologico, l’impresa è stata firmata da Annemarie Moser-Pröll, Michela Figini, Michaela Dorfmeister, Lindsey Vonn e Corinne Suter. Con tutto il rispetto per quest’ultima, capace di issarsi sul trono d’Olimpia battendo proprio l’azzurra, stona che nell’epoca contemporanea sia stata lei e non l’italiana a entrare in un club dal quale sono esclusi nomi pesantissimi.

Per esempio, Renate Götschl non ha mai festeggiato un trionfo a Cinque cerchi, mentre Katja Seizinger e Picabo Street si sono limitate a vicenda, strappandosi mutualmente l’alloro mancante alla loro collezione (fermo restando come l’assenza della tedesca dal novero delle elette sia più eclatante di quella dell’americana).

Vedremo se Goggia si guadagnerà la tessera numero 6 del drappello di coloro che hanno vinto tutto, ma proprio tutto, quanto si possa vincere in discesa libera. Oppure se, viceversa, il contesto dei Mondiali resterà stregato per la fuoriclasse tricolore. La risposta al quesito giungerà alla fine della settimana corrente.