Ryan Cochran-Siegle il più veloce nella prova di discesa ai Mondiali di Saalbach, convince Innerhofer, Paris non forza

La prima prova di discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Saalbach 2025 si chiude con la prima posizione dello statunitense Ryan Cochran-Siegle: un buonissimo 1:41.18 ottenuto con il pettorale n.17 da parte dello statunitense che ha nettamente preceduto la concorrenza sulla Schneekristall. Un bel segnale lanciato a tutti gli avversari.

In seconda posizione arriva un buonissimo Vincent Kriechmayr che sul traguardo paga ben 65 centesimi di ritardo nei confronti dell’americano, a testimonianza del gran tempo fatto registrare da Cochran-Siegle, specie nella seconda parte della pista, nella quale ha scavato un solco davvero notevole. Terza piazza per l’austriaco Stefan Babinsky a un distacco di 95 centesimi dal leader.

Subito dopo, ecco che arrivano i grandi calibri: gli svizzeri Stefan Rogentin e Marco Odermatt in quarta e quinta posizione a un distacco rispettivamente di 1″01 e di 1″05 nei confronti di Cochran-Siegle. Bel segnale lanciato da Christof Innerhofer che è in ballottaggio per il posto in superG con Guglielmo Bosca: il veterano nativo di Brunico è sesto a 1″10 e invia un bel messaggio ai tecnici che dovranno fare le scelte nei prossimi giorni.

Più indietro gli altri azzurri: Mattia Casse chiude al decimo posto con un distacco di 1″37, un ottimo Giovanni Franzoni 17° a 2″07, Florian Schieder in 19a posizione a 2″21, distacchi più pesanti per Dominik Paris e Guglielmo Bosca che non hanno forzato e concludono rispettivamente a 3″40 e a 6″05 dalla vetta.