Sci alpino, Crans Montana torna ad ospitare gare maschili dopo 13 anni. Padroni di casa favoriti, Paris e gli azzurri a caccia del podio

Da Saalbach a Crans Montana si continua a respirare aria di Mondiale. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna dopo tredici anni nella località svizzera, che ospiterà tra due anni la prossima rassegna iridata. Era infatti dal 2012 che il circuito maschile non faceva tappa in Engadina ed in questo fine settimana sono in programma una discesa ed un superG.

Addirittura per vedere una discesa maschile a Crans Montana bisogna risalire al 1998 quando a vincere fu l’austriaco Josef Strobl davanti al padrone di casa Didier Cuche e al connazionale Fritz Strobl. Da quel 1998 si fa un salto addirittura al 2012, ultimo anno di gare maschili a Crans Montana, con un doppio superG e poi un gigante, che aveva visto la splendida vittoria di Massimiliano Blardone. Un italiano dunque è stato l’ultimo vincitore in assoluto nella località svizzera e si spera possa essere di buon auspicio per Paris e compagni in vista del weekend.

Chiaramente i grandissimi favoriti sono i padroni di casa della Svizzera, che hanno dominato la stagione di Coppa del Mondo e poi monopolizzato anche il Mondiale. Marco Odermatt si presenta da leader non solo della generale, ma anche delle classifiche di discesa e superG, ma dovrà stare attento soprattutto ai connazionali Franjo Von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin e Justin Murisier. Un vero e proprio squadrone che può sognare anche la tripletta nella gara di casa.

In discesa in questa stagione solamente il canadese James Crawford a Kitzbuehel ha saputo spezzare il dominio elvetico e ci proverà nuovamente. Attenzione agli austriaci, in particolare Raphael Haaser, argento in superG e soprattutto oro clamoroso in gigante, ma anche Vincent Kriechmayr che ha dimostrato a Saalbach di essere tornato in ottima forma dopo l’infortunio.

Dal Mondiale è uscito bene sicuramente Dominik Paris, arrivato comunque molto vicino sia in superG sia in discesa a prendersi quella medaglia tanto sperata. In questo finale di stagione l’altoatesino ha come obiettivo quello di centrare almeno una vittoria, considerando anche una condizione che sembra in notevole crescita rispetto ai primi mesi.

Attenzione anche a Mattia Casse, che punta a ritrovare un po’ le sensazioni della prima parte di stagione e che ha già ottenuto un buonissimo risultato nella prima prova cronometrata odierna (terzo). Fari puntati anche su Giovanni Franzoni, che soprattutto in superG può dire la sua anche per un piazzamento importante e per quel primo podio in carriera.