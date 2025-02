Huetter vince la discesa di Kvitfjell. 4a Goggia, Brignone guadagna su Gut-Behrami

L’Italia resta giù dal podio nella prima discesa a Kvitfjell. A festeggiare è l’austriaca Cornelia Huetter, che centra la nona vittoria della carriera, la quarta nella specialità, precedendo di 15 centesimi la tedesca Emma Aicher, che festeggia il suo primo podio in Coppa del Mondo. Terza posizione per l’americana Breezy Johnson, staccata di 40 centesimi dalla vetta e che rimanda così ancora la prima vittoria in Coppa dopo il trionfo ai Mondiali di Saalbach.

Dietro alle prime tre c’è un terzetto azzurro, con Sofia Goggia che ha concluso al quarto posto a 44 centesimi dalla vincitrice. Un podio sfumato per pochi centesimi per la bergamasca, che ha perso molto nel primo tratto e poi anche nel finale. Quinta posizione, invece, per Federica Brignone (+0.51) che vince il duello a distanza con Lara Gut-Behrami, oggi solamente dodicesima, guadagnando ancora in classifica generale e consolidando il suo primo posto.

Sesta posizione per Laura Pirovano (+0.55), autrice anche lei di una buona gara. Settima la slovena Ilka Stuhec (+0.71), che ha preceduto l’americana Jacqueline Wiles (+0.84) e la ceca Ester Ledecka (+0.99). Completa la Top-10 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+1.00).

Più indietro le altre azzurre: diciassettesima Nicol Delago (+1.25), diciannovesima Nadia Delago (+1.36), ventiduesima Elena Curtoni (+1.52), mentre Marta Bassino è addirittura trentaduesima (+2.16). Trentanovesima Vicky Bernardi (+2.89) e quarantesima Roberta Melesi (+3.12).

Giornata negativissima come detto per Lara Gut-Behrami, solamente dodicesima al traguardo. Così Federica Brignone ha 213 punti di vantaggio sulla svizzere nella classifica generale (1044 a 831). La valdostana conserva anche la leadership della classifica di discesa con 334 punti, ma Goggia (310) e Huetter (308) sono vicinissime.