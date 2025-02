Sci alpino, Felix Roesle vince una complicata discesa dei Mondiali juniores. 6° Emanuel Lamp

Felix Roesle si è aggiudicato una complicatissima discesa valevole per i Campionati Mondiali juniores 2025 in corso di svolgimento a Tarvisio. Gara davvero particolare sulla pista denominata “Di Prampero”. Le condizioni meteo (pioggia copiosa nelle ultime ore), infatti, hanno costretto la FIS a stravolgere il programma. La gara, inizialmente prevista alle ore 10.00, è stata posticipata alle ore 11.00 e addirittura suddivisa in due manche (la seconda alle ore 13.00).

Da questo scenario è emerso il tedesco classe 2005 che, dopo il terzo tempo a metà gara, domina la scena nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1:40.11 (49.91 e 50.20) e un margine di appena 2 centesimi sullo svizzero Philipp Kaelin, mentre completa il podio l’austriaco Matthias Fernsebner a 14 centesimi dalla vetta.

Quarta posizione per il suo connazionale Matteo Haas a 38 centesimi da Roesle, quinta per il tedesco Simon Widmesser a 46 centesimi, mentre è sesto il nostro Emanuel Lamp a 77 dopo aver chiuso al settimo posto la prima discesa.

Settima posizione per il norvegese Vetle Fjellstad Fosse a 78 centesimi, ottava per lo statunitense Hunter Salani a 90, quindi nona per il norvegese Aksel Hammer a 96, mentre completa la top10 lo statunitense Mattias Wilson a 1.13. Chiude attorno alla trentesima posizione, invece, Nicolò Nosenzo, a 2.45.