Basket: Trento all’ultimo atto in Coppa Italia, decisivo il finale contro Trieste

La Dolomiti Energia Trentino è la seconda squadra finalista della Coppa Italia 2025. Battuta la Pallacanestro Trieste per 82-79 all’Inalpi Arena di Torino. Raggiunge così l’Olimpia Milano che aveva battuto in precedenza Brescia nella prima semifinale. Decisivi i 18 punti di Lamb e gli 11 di Ellis, dall’altra parte non bastano i 25 di Ruzzier e i 21 di Brown.

Avvio ricco di errori, con percentuali basse, e ne approfitta Trento che mette a segno il primo parziale con 4 punti segnati da Mawugbe. Poi tripla e canestro di Pecchia vale il +7, con Trieste che non riesce a rispondere. Piano piano, però, i friulani accorciano il gap, con la tripla di Ruzzier che vale il -2. Resiste la squadra di Galbiati in vantaggio, ma nell’ultimo minuto di gioco blackout di Trieste e un parziale di 8-0 manda Trento avanti al primo stop sul 23-13.

Non migliorano le cose per Trieste a inizio secondo quarto, con sei punti di Lamb che valgono il massimo vantaggio sul +14. Una tripla di Brown prova a ridare fiato ai friulani, ma restano troppo basse le percentuali di Trieste, mentre Pecchia si inventa una giocata da tre punti per rilanciare la fuga di Trento. Poi c’è un lungo momento di gelo offensivo da entrambi i lati del parquet ed è la tripla di Denzel Valentine a sbloccare Trieste e riportarla in singola cifra di svantaggio. Proprio Valentine, con Brown, stanno tenendo viva la formazione in bianco e così si va al riposo con Trento avanti 38-33, con 11 punti di Lamb per la Dolomiti Energia, mentre per Trieste ci sono i 13 di Brown e i 12 di Valentine.

Cambia la musica a inizio terzo quarto. Dopo che dà il via alla ripresa il canestro di Mawugbe, come nel primo tempo, sale in cattedra Michele Ruzzier. Prima la tripla del -4, poi arrivano due canestri del solito Valentine, ma sono un canestro e un’altra tripla del play friulano a firmare il pareggio dopo 5’ di gioco. E dalla lunetta è Uthoff a firmare il sorpasso per i giuliani e ora si gioca punto a punto. Ma è ancora Trieste a spingere e la tripla di Uthoff vale il +6 e massimo vantaggio per la squadra di Christian. Ma risponde Trento, prima con la tripla di Zukauskas, poi arriva un tecnico per proteste a Ruzzier e poi sempre dalla lunetta è Cale a impattare il risultato a 1’ dalla fine. E alla fine è Trento a chiudere davanti sulla sirena per 59-58.

L’ultimo quarto inizia con il nuovo sorpasso, firmato dalla tripla di Candussi, ma Trieste perde Valentine con 5 falli e una caviglia dolorante. Resta avanti la squadra giuliana, ma resta anche l’equilibrio all’Inalpi Arena e, così, dopo 3’ nuovo sorpasso per Trento. Controsorpasso da oltre l’arco di Ruzzier e nessuna delle due squadre riesce a scappare via. A 4’40” dalla fine prova lo strappo uno straripante Ruzzier, con un 2-1 che vale il +5 per Trieste. Poi altro fallo subito dal play giuliano su un tiro da oltre l’arco e +6. Ma risponde Trento che non vuole concedere la fuga agli avversari e con un parziale di 7-0 si porta avanti a 1’40” dalla sirena. Da oltre l’arco un botta e risposta clamoroso, poi palla persa di Ruzzier e +3 per Trento a 37”. Finale caldissimo: tap-in di Brown, 1/2 di Lamb dalla lunetta, poi palla a due che premia Trento, non trova la tripla del pareggio Ruzzier ed è festa per Paolo Galbiati e i suoi ragazzi che vincono 82-79.