LIVE Nardi-Altmaier 0-1, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: inizio con break germanico

30-15 Gran servizio alla “T”.

15-15 Prima vincente.

0-15 Approccio slice profondo di Altmaier, che poi chiude lo specchio in modo impeccabile.

0-2 Viene avanti e si destreggia molto bene con una coppia di smash non facili il tedesco. Tiene la battuta.

A-40 Servizio e dritto.

40-40 Lungo il rovescio di Altmaier.

40-30 Gran risposta nei piedi di dritto, attacco e comoda volèe Nardi!

40-15 Ace (2°). Il tedesco serve anche molto bene.

30-15 Bene con il dritto a muovere il gioco Nardi.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Ace (1°).

0-1 Stecca di dritto Luca, dopo la risposta profondissima di rovescio di Altmaier.

40-A Fuori il dritto dopo il servizio di Nardi.

40-40 Doppio fallo (1°).

40-30 Prima vincente.

30-30 In rete il rovescio di Altmaier.

15-30 In rete il rovescio di Luca.

15-15 Lungo il rovescio difensivo.

0-15 Grande rovescio lungoriga di Altmaier, lo abbiamo detto: dal lato sinistro sa fare tutto.

11:37 Luca Nardi in battuta.

11:33 I giocatori stanno provando le battute, tre minuti e si comincerà!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia tra il pesarese Luca Nardi e il tedesco Daniel Altmaier. L’azzurro fa il suo esordio nel torneo francese e nel mese di febbraio, dopo aver giocato il challenger di Koblenz.

Dopo gli Australian Open, in cui l’azzurro aveva tenuto molto bene per 3 ore di gioco contro il canadese Gabriel Diallo prima di cedere comodamente quarto e quinto parziale, Nardi è andato in Germania a giocare un torneo Challenger. L’obiettivo era quello di mettere punti, minuti in campo e partita in cascina prima dello swing sul cemento di febbraio e marzo in cui difende tanti punti. Dimenticatosi di iscriversi, ecco che Nardi ha dovuto partire dalle qualificazioni, superate, per poi arrendersi in finale a Ugo Blanchet.

Oggi, servirà una bella prestazione per aver ragione del tedesco Daniel Altmaier: giocatore solido che su questi campi si esprime bene. I colpi arrotati e il servizio zeppo di variazioni del tedesco non saranno facili da arginare, l’azzurro non è favorito oggi ma potrà giocarsela pressoché alla pari. L’obiettivo sarà portare il rivale a giocarsi momenti importanti in situazioni di punteggio molto tirate: ecco che lo potrebbe regalare qualcosa il ‘non cuor di leone‘ Altmaier.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento e buona continuazione con la DIRETTA LIVE del match tra Luca Nardi e Daniel Altmaier, primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia (FRA). Si gioca come primo match sul Campo 1 alla ore 11:30: vi aspettiamo!