Luca Nardi si arrende in finale a Ugo Blanchet nel Challenger di Koblenz

Luca Nardi (n.83 del ranking) si ferma a un passo dal traguardo nel Challenger di Koblenz. Sul veloce indoor in Germania, il pesarese è stato sconfitto dal francese Ugo Blanchet (n.226 ATP) sul punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) in 2 ore e 13 minuti di partita. Nardi si è trovato nel parziale decisivo a servire per il match, avanti 6-5, ma la gestione è stata tutt’altro che perfetta. La battuta ha fatto poi la differenza in negativo per l’azzurro nel tie-break del terzo set.

Nel primo set parte bene il giocatore italiano, strappando il servizio al transalpino, e portandosi avanti sul 2-0. Dal sesto game, però, il tennista tricolore va in rottura prolungata, perdendo malamente il proprio turno alla battuta a zero. Nardi cerca di costruirsi una nuova chance di break, ma Blanchet si salva. Il servizio tradisce nuovamente Luca nell’ottavo gioco e la frazione sorride al francese 6-3.

Nel secondo set sono decisivi i primi giochi in cui Nardi è maggiormente concreto in risposta e riesce a tenere la battuta, pur con qualche difficoltà, cancellando due palle del contro-break nel terzo game. Il parziale fila poi liscio senza ulteriori sussulti, con entrambi che non concedono nulla alla battuta. Luca, infatti, chiude a zero nel nono gioco la frazione sul 6-3.

Nel terzo set entrambi cancellano palle break nei primi due game. Regna sovrano l’equilibrio e il pesarese fa fatica a trovare il campo soprattutto dal lato del rovescio. Nell’undicesimo gioco sembra che le cose vadano nella direzione dell’azzurro, ma ancora una volta il servizio si inceppa sul più bello. Il tie-break pone in evidenza le mancanze dal punto di vista caratteriale di Nardi, che cede sul 7-5 non senza rammarico.