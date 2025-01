LIVE Nardi-Diallo, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2025 tra Luca Nardi ed il canadese Gabriel Diallo. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra il russo Karen Khachanov ed il francese Adrian Mannarino.

Nardi, ventiduenne di Pesaro, si presenta a questo appuntamento dopo una seconda parte di 2024 al di sotto delle aspettative. Il tennista di origine partenopee ha tuttavia dato segnali di risveglio cogliendo dei buoni risultati nei challenger autunnali che gli hanno concesso la possibilità di agguantare il main draw del primo Slam stagionale. L’azzurro ha un match non proibitivo contro il giovane nordamericano. Nardi cerca inoltre il primo set vinto in un torneo dello Slam, dopo essersi arreso in 3 set da Muller a Parigi, da Etcheverry a Wimbledon e da Bautista a New York.

Dal canto suo Diallo, ventitreenne di Montreal (Canada), arriva a Melbourne dopo un brillante finale di 2024. Il canadese ha infatti raggiunto la finale sul veloce indoor dell’ATP 250 di Almaty trovando il suo best ranking issandosi fino alla posizione numero 86 delle classifiche internazionali. Il nordamericano ha avviato la stagione sul cemento di Hong Kong passando dalle qualificazioni fino al secondo turno, fermato da Lorenzo Musetti.

L'incontro di primo turno degli Australian Open 2025 tra Luca Nardi ed il canadese Gabriel Diallo sarà il quarto match in programma sul Court 6 dall'una dopo Uchijima-Linette, McCabe-Landaluce ed Osorio-Sakkari.