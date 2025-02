F1, Ferrari rischierà con la SF-25. Frederic Vasseur: “Essere veloci già nei test in Bahrain”

Essere subito veloci. Sarà questo l’obiettivo della Ferrari nell’avvicinamento al Mondiale 2025 di F1. Il campionato prenderà il via nel week end del 14-16 marzo in Australia, sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne. Tuttavia, le scuderie affronteranno prima una tre-giorni di test a Sakhir (Bahrain), dal 26 al 28 febbraio, per iniziare ad avere informazioni utili agli sviluppi delle nuove monoposto.

A proposito di questo, a Maranello hanno puntato su un progetto discontinuo rispetto a quello della vettura precedente. “La macchina sarà al 99% completamente rivista rispetto alla precedente“, aveva annunciato il Team Principal, Frederic Vasseur, nel consueto pranzo di Natale con la stampa. Le indiscrezioni a questo proposito sono tante e quindi la SF-25, questo il nome della nuova “nata” sotto l’insegna del Cavallino Rampante, avrà queste caratteristiche.

Certo, ma l’importante è che sia veloce. Su questo aspetto vorranno concentrarsi i tecnici ferraristi, per arrivare già pronti fin dalle prove pre-season. Il motivo l’ha spiegato con grande onestà Vasseur in un’intervista concessa a F1TV: “Tutti devono rischiare: se non lo fai sei morto. Non è mai facile sviluppare una nuova monoposto, ma con quella di quest’anno è ancora più difficile perché il 2025 non sarà una stagione come le altre. Dovremo concentrarci molto presto sullo sviluppo per il 2026, e ciò significa che sarà fondamentale avere una buona macchina in Bahrain. Dato che lo sviluppo ulteriore verrà interrotto molto presto, sarà difficile recuperare se non si è al passo con i tempi all’inizio della stagione”

Ci sarà infatti il pensiero anche alla prossima stagione da tenere in conto, quella della rivoluzione tecnica. In Ferrari, come anche per gli altri team, non si vorrà sacrificare tutto il tempo solo negli upgrade del progetto 2025, proprio per la scadenza dell’anno venturo e per quello che significherà. Essere performanti da subito, chiaramente, potrebbe dare un vantaggio e nello stesso tempo permettere di pianificare gli sviluppi, in considerazione delle priorità che Vasseur ha indicato.