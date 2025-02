LIVE Italia-Danimarca, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: prima partita determinante per la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, partita valevole per la seconda giornata del gruppo 4 della Nations League di calcio femminile 2025. Si alza il livello per la nazionale di Andrea Soncin, che torna in campo pochi giorni dopo la vittoria per 1-0 contro il Galles.

Contro la Danimarca le azzurre sono chiamate ad alzare il livello. Nella partita di venerdì contro le gallesi le italiane sono state poco precise negli ultimi 20 metri e per larghi tratti sono state troppo lente in fase di manovra. A decidere l’incontro è stata la rete di Barbara Bonansea al quinto minuto. L’Italia cerca il nono risultato utile consecutive: negli ultimi 8 incontri la squadra di Soncin ha ottenuto 4 vittorie (Finlandia, Malta, Germania e Galles) e 4 pareggi (Norvegia, Norvegia, Olanda e Spagna).

La Danimarca occupa la dodicesima posizione del ranking mondiale proprio davanti all’Italia. Le danesi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Svezia per 2-1. Al rete di Sembrant aveva risposto Harder su rigore prima del gol devisivo di Rolfo al 54′. Agli ultimi Mondiali la Danimarca ha raggiunto gli ottavi di finale venendo eliminata per 2-0 dall’Australia. L’ultimo confronto diretto tra Italia e Danimarca risale all’Algarve Cup 2022. A Lagos le azzurre si imposero per 1-0 grazie alla rete della solita Bonansea.

La partita tra Italia e Danimarca andrà in scena allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia con il fischio d’inizio che sarà alle 18.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-4-3): Giuliani, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Bergamaschi, Giugliano, Caruso, Boattin, Bonfantini, Beccari, Cambiaghi. All: A. Soncin.

DANIMARCA (4-4-2): Bay, Thrige, Troelsgaard, Ballisager, Veje, Bredgaard, Hasbom, Kuhl, Holmgaard, Bruun, Harder. All: A. Jeglertz.