Calcio femminile, Italia vittoriosa di misura contro il Galles all’esordio in Nations League

Parte con una vittoria il percorso della Nazionale italiana di calcio femminile nella seconda edizione della Nations League. Le azzurre hanno fatto il loro esordio al “Brianteo” di Monza e sconfitto il Galles 1-0. Una marcatura di Barbara Bonansea al 5′ è bastata alle nostre portacolori per prevalere.

Una prestazione non così scintillante delle ragazze allenate da Andrea Soncin, poco rapide nel far girare la palla e nel costruire la manovra offensiva per larghi tratti della partita. Il prossimo impegno sarà martedì 25 febbraio contro la Danimarca all'”Alberto Picco” di La Spezia e la compagine avversaria sarà di tutt’altra caratura e servirà un rendimento più convincente.

PRIMO TEMPO – Soncin opta per un 4-3-3: Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. Rhian Wilkinson risponde con un coperto 5-4-1: Clark; Roberts, Davies, Ladd, Evans, Woodham; Holland, James, Fishlock, Jones; Cain. Le azzurre partono bene e al 5′ Bonansea, sugli sviluppi di un corner, si fa trovare pronta all’appuntamento. Pochi minuti più tardi è Sofia Cantore ad avere sui piedi il raddoppio, ma spreca da ottima posizione. C’è solo l’Italia in campo nei primi minuti e all’11’ è Girelli con un perentorio colpo di testa a far tremare la traversa della porta di Clark. Le azzurre calano sensibilmente il ritmo e le gallesi cercano di sporcare le linee di passaggio della Nazionale. Al 19′ Caruso e al 21′ ancora Cantore ci provano dalla media distanza, non inquadrando lo specchio della porta. La compagine tricolore è passiva e dà campo alle gallesi che prendono coraggio. Sul finire, su un’iniziativa di Cantore, Bonansea calcia malissimo da posizione molto favorevole.

SECONDO TEMPO – Soncin prova a scuotere le sue giocatrici con alcuni cambi. L’ingresso di Dragoni, da questo punto di vista, sortisce qualche effetto. La talentuosa centrocampista della Roma prova a illuminare la scena, dando modo a Giugliano di essere meno pressata dalle rivali. C’è pero tanta imprecisione nell’ultimo passaggio tra le fila azzurre. Nel finale grandi occasioni per la Nazionale: Piemonte all’85’, su assist della neo entrata Merlo, spizza di testa e Clark compie un miracolo; al 90′ Caruso non trova la porta incredibilmente. Triplice fischio finale e successo di misura della squadra di Soncin.