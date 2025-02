Calcio femminile, Italia attesa ad una sfida probante contro la Danimarca in Nations League

La prova del nove. La Nazionale italiana di calcio femminile torna subito in scena nella seconda giornata della Lega A di Nations League 2025. Le azzurre, vittoriose per 1-0 contro il Galles a Monza, vanno a caccia dei tre punti contro la Danimarca nel match previsto domani alle 18.15 sul rettangolo verde dello stadio “Alberto Picco” di La Spezia.

Servirà una prestazione di tenore diverso alle nostre portacolori, poco concrete negli ultimi 20 metri contro le gallesi e troppo lente per larghi tratti del confronto in manovra. Vedremo anche come Andrea Soncin deciderà di affrontare una compagine che, al dodicesimo posto del ranking mondiale, precede proprio le nostre portacolori nella graduatoria mondiale (13° posto).

La Danimarca a livello continentale vanta un secondo posto e cinque terzi posti all’Europeo (7 volte in semifinale). In panchina c’è lo svedese Andrée Jeglertz (con la Finlandia dal 2010 al 2016), reduce da un’esperienza da assistente con il Canada femminile (una Women’s Cup con l’Umea nel 2004). Il blocco delle titolari è composto da Ostegaard tra i pali, la viola Ballisager, la romanista Troelsgard, Veje e Svava in difesa; Hasbo, la talentuosa Kühl e l’altra romanista Thogersen a centrocampo; la juventina Vansgaard, la temibile Harder e la “merengues” Bruun in attacco. Indubbiamente, Harder è il pericolo numero uno.

Soncin potrebbe effettuare un turnover, visto quanto accaduto contro il Galles. Ragionevole pensare che Valentina Giacinti possa essere un punto di riferimento in grado di mettere in difficoltà la lenta retroguardia avversaria, ben ispirata in cabina di regia da Manuela Giugliano. Potrebbe essere fondamentale anche l’impiego di Sofia Cantore, che sull’out destro ha gamba e tecnica per far male alle rivali. Le azzurre cercheranno di allungare la loro striscia di risultati utili, attualmente di 8 gare. L’ultimo ko, infatti, risale al 9 aprile 2004, quando le nostre portacolori sono state sconfitte nelle qualificazioni agli Europei dalla Finlandia (2-1). Da quel momento, sono arrivati 4 successi e 4 pareggi.