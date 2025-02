Ciclismo su pista oggi in tv, Europei 2025: orari 12 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Comincia oggi uno degli appuntamenti più attesi della stagione di ciclismo su pista: gli Europei 2025 si disputano a Zolder (Belgio) dal 12 al 16 febbraio. La nostra Nazionale punta a ottenere risultati di un certo calibro nella regione del Limburgo, sulla scia di quanto visto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali, anche se naturalmente diverse punte di diamante non prenderanno parte a questa rassegna continentale, a partire da Filippo Ganna e Jonathan Milan che sono impegnati nell’attività su strada.

La formazione azzurra rappresenta un buon mix tra volti di grandi esperienza e giovani estremamente promettenti. Spiccano l’immarcescibile Elia Viviani, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (campionesse olimpiche della Madison nella capitale francese), Francesco Lamon e Davide Boscaro (lo scorso anno di bronzo agli Europei con il quartetto dell’inseguimento), senza dimenticarsi di Matteo Bianchi (detentore del titolo nel KM) e Stefano Moro (bronzo nel Keirin).

Giornata che oggi comincerà con le qualificazioni della velocità a squadre: nella sprint femminile saranno presenti Beatrice Bertolini, Matilde Cenci e Siria Trevisan, nella sprint maschile al via Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo. Ecco che poi toccherà alle qualificazioni dei due quartetti: al femminile Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini; al maschile invece Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolò Galli e Francesco Lamon. In serata lo scratch con Martina Fidanza che proverà andare a medaglia e l’eliminazione maschile con Elia Viviani.

Gli Europei di ciclismo su pista di Zolder (Belgio) si svolgeranno dal 12 al 16 febbraio e saranno trasmessi in tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in chiaro su Raisport. In streaming sarà disponibile anche su Rai Play, gratis, discovery+, DAZN, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2025