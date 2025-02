Ciclismo su pista, l’Italia femminile tallona la Germania ed è seconda in qualificazione agli Europei

Un paio di assenze pesanti come quelle di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, ma il trenino azzurro c’è e vuole confermarsi sul tetto continentale. Agli Europei di ciclismo su pista di Zolder sono andate in scena le qualificazioni per quanto concerne l’inseguimento a squadre femminile e l’Italia ha chiuso il primo turno al secondo posto.

Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno timbrato il tempo di 4:15.036 che vale al momento la piazza d’onore, ma ad un soffio dalla vetta. Da segnalare un crono in ogni caso più che positivo, addirittura migliore rispetto a quello di un anno fa in Svizzera.

Al comando troviamo la Germania, che sfrutta le specialiste Brausse e Klein per issarsi in vetta con il tempo di 4:14.994. Lontane tutte le altre, sarà verosimilmente battaglia tra le azzurre e le tedesche per l’oro.

Domani il First Round, con l’Italia che affronterà la Gran Bretagna (priva di stelle) per poter centrare la finalissima per l’oro. Le teutoniche invece avranno di fronte la Svizzera.