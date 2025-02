Francia inattaccabile nella staffetta mista dei Mondiali di biathlon. Giacomel fa sfumare il sogno dell’Italia

Si sono aperti i Mondiali 2025 di biathlon, scattati a Lenzerheide, in Svizzera, come di consueto con la staffetta mista: il quartetto dell’Italia, composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, dopo aver a lungo flirtato col podio, chiude settimo, con l’ultimo frazionista azzurro che incappa in un giro di penalità nel poligono a terra, vedendo sfumare le velleità di medaglia.

Oro e titolo iridato per la Francia di Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin, che domina nonostante un giro di penalità nell’ultima serie in piedi, chiudendo in 1:04’41″5, con un margine di 1’13″8 sulla sorprendente Cechia di Jessica Jislova, Tereza Vobornikova, Vitezslav Hornig e Michal Krcmar, che conquista un’insperata medaglia d’argento usando appena 9 ricariche.

Sono 11, invece, i colpi ricaricati dalla Germania, con la formazione composta da Selina Grotian, Franziska Preuss, Philipp Nawrath e Justus Strelow, che sale sul gradino più basso del podio chiudendo al terzo posto con un distacco di 1’18″4.

I teutonici resistono al disperato tentativo di rimonta della Norvegia, costretta ad inseguire dopo aver pagato ben due giri di penalità nella prima frazione, che chiude quarta a 1’21″1, davanti alla Svezia, caduta all’ultima curva sempre nel disperato tentativo di rimonta sulla Germania, quinta a 1’36″5, ed alla Svizzera, sesta a 1’44″1.

Settima piazza per l’Italia di Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che nel complesso, oltre al già citato giro di penalità, deve ricorrere a 13 ricariche (6 utilizzate da Giacomel, 4 da Hofer, 2 da Wierer ed 1 da Auchentaller), terminando a 2’41″2, davanti all’Ucraina, ottava a 2’49″6, ed alla Finlandia, nona a 2’52″3. Completa la top ten il Belgio, decimo a 3’20″0.