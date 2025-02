LIVE Bellucci-Tsitsipas, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro non vuole più fermarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam tra il sorprendente Mattia Bellucci e il nobile decaduto Stefanos Tsitsipas.

Partita che è meno scontata di quanto potrebbe sembrare, in quanto l’azzurro sta esprimendo un tennis d’autore. Nel percorso verso i primi quarti in carriera in un torneo ATP, Bellucci ha sconfitto 3 Wild Carl locali lasciando per strada le briciole prima di rispedire al mittente il russo Daniil Medvedev col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3.

Tsitsipas galleggia ormai tra la nona e la quindicesima stagione da un po’. Il suo tennis, si sa, ha degli enormi limiti tecnici ma è anche difficile da contrastare quando tutto fila per il meglio: servizio e dritto sono di livello assoluto. Ci sarà infatti da sfruttare al massimo l’arma impropria del mancino di Busto: il servizio mancino slice. Quest’ultimo va a cozzare con la risposta di rovescio del greco e renderà molto complicate le operazioni di ribattuta del campione di Montecarlo.

Con un’altra strabiliante vittoria, ecco che il lombardo balzerebbe ancora nel ranking ATP. Un’altra impresa darebbe a Bellucci non solo la matematica sicurezza di essere, in un colpo solo, parte dei Masters 1000 su terra battuta di aprile e maggio e tantissimi altri tornei da qui a Wimbledon. In pratica con un successo oggi per l’azzurro cambierebbe letteralmente la vita tennistica!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam tra Mattia Bellucci e Stefanos Tsitsipas. Si parte njon prima delle 14:30, ma dopo Arevalo/Pavic-Nys/Roger-Vasselin (11:00) e Altmaier-De Minaur (13:00), vi aspettiamo!