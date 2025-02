Quanti soldi ha guadagnato Mattia Bellucci a Rotterdam? “Sono giovane per pensarci”: cifra interessante

Mattia Bellucci ha chiaramente detto che non è interessato ai soldi e che è giovane per pensare agli assegni, ma il montepremi che si è assicurato raggiungendo le semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam desta necessariamente interesse. Il 23enne si è infatti assicurato un bonifico di 128.785 dollari statunitensi (circa 124.700 euro): cifra indubbiamente significativa per un ragazzo che in tutta la carriera aveva messo da parte 860.000 dollari.

Il riscontro economico è rilevante perché sono state rimarchevoli le prestazioni offerte nell’arco dell’intera settimana sul cemento della località olandese, dove ha sconfitto il russo Daniil Medvedev (numero 7 del mondo) e il greco Stefanos Tsitsipas (numero 11 del ranking ATP) meritandosi così l’incrocio con l’australiano Alex de Minaur (numero 8 della classifica internazionale). Il nostro portacolori sembra avere svoltato e il balzo di 24 posizioni in graduatoria è estremamente significativo.

Mattia Bellucci vuole continuare a sognare a occhi aperti e sabato 8 febbraio (ore 15.00) tornerà in campo per incrociare il temibile oceanico: si preannuncia una grande battaglia, ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per regalarsi l’atto conclusivo, dove potrebbe trovarsi di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz. In caso di approdo in finale porterebbe a casa 241.650 dollari (circa 234.000 euro), mentre vincendo il trofeo si festeggerebbe con 449.160 dollari (circa 435.000 euro).

QUANTO GUADAGNA MATTIA BELLUCCI CON LA SEMIFINALE A ROTTERDAM?

128.785 dollari statunitensi (circa 124.700 euro).