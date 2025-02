Marcell Jacobs non corre a New York: cos’è successo all’azzurro. “Sono peggiorato”

Marcell Jacobs è stato costretto a dare forfait a poco più di due ore dalla finale dei 60 metri ai Millrose Games, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 si è chiamato fuori dalla contesa in programma alle ore 22.22 italiane a New York (USA) a causa di uno stato influenzale e dunque non scenderà in pista per cercare risposte dopo l’opaco debutto stagionale di sei giorni fa a Boston.

Domenica sera aveva tentennato (6.69 in batteria e poi 6.63 in finale da ripescato), nella Grande Mela sperava in un guizzo che lo riportasse vicino a 6.50 ma un malanno di stagione ha debilitato il velocista lombardo. Il suo staff ha fatto sapere: “Marcell Jacobs non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a New York e che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore. È un appuntamento estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo“.

Il ribattezzato Messia dell’atletica italiana ha manifestato il proprio dispiacere in un storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio“. I tempi di recupero sono ancora da definire e non si sa quando Marcell Jacobs potrà disputare la prossima gara: gli Europei Indoor, l’obiettivo di riferimento della stagione in sala, sono distanti un mese (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi).

Infortuni, acciacchi e malesseri di varia natura continuano a perseguitare Marcell Jacobs, che negli ultimi tre anni ha dovuto spesso fare i conti con problemi fisici che hanno minato il suo cammino, anche se alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha accarezzato una medaglia facendo nuovamente sognare gli appassionati italiani dopo l’apoteosi di Tokyo. Questa sera ci sarà dunque soltanto un’italiana in gara: Sintayehu Vissa si cimenterà nel miglio (di cui è primatista nazionale), dove si profila il duello tra Jessica Hull e Georgia Bell.