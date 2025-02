Atletica, Giulia Gabriele sfiora il record di Sidoti nel giorno di Bandaogo. Sioli, Nnachi e Disabato in spolvero

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati a juniores e promesse. Yassin Bandaogo si è preso la copertina vincendo i 60 metri con l’interessante tempo di 6.63, fermandosi a cinque centesimi dal record nazionale under 23 che Filippo Tortu detiene dal 2019 e mancando per tre centesimi il minimo per gli Europei. Lo sprint femminile porta invece la firma di Gaya Bertello (7.36 tra le under 23) e Alice Pagliarini (7.40 tra le under 20), mentre tra gli juniores maschili si è imposto Daniele Orlando in 6.77.

In grande spolvero i marciatori, a cominciare dalla promessa Giulia Gabriele, che ha dettato legge sui 3000 metri in modalità “tacco e punta” con il crono di 12:27.95, a un paio di secondi dal record italiano che la compianta Anna Rita Sidoti siglò nel 1991 (12:55.54). Lo junior Giuseppe Disabato ha vinto i 5000 metri in 19:26.70, ad appena 19 centesimi dal primato under 20 che Giorgio Rubino detiene dal 2005. Serena Di Fabio, campionesse europea under 18, ha dominato i 3000 tra le under 20 in 12:59.24.

Meritano spazio anche Matteo Sioli e Great Nnachi: l’argento mondiale under 20 nel salto in alto si è imposto con un balzo da 2.20 e ha poi fallito le prove a 2.23 (prima di Natale si esaltò con un bel 2.25), mentre l’astista l’ha spuntata con 4.40 metri. Elisa Valenti ha vinto il salto in lungo tra le juniores con un balzo da 6.06 metri, mentre Francesco Inzoli ha fatto sua la gara maschile under 23 con il personale di 7.69.