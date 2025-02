LIVE Arnaldi-Munar, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: importante prova del nove per l’azzurro in chiave ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Dallas, Texas (USA) tra Matteo Arnaldi e il tignoso iberico Jaume Munar-Clar.

Partita molto difficile per l’azzurro, che arriva a questo appuntamento avendo vinto le prime due partite di fila dell’anno. Le due belle vittorie contro Christopher Eubanks e Alejandro Davidovich Fokina hanno regalato al sanremese il primo quarto di finale in carriera in un ATP 500. Al massimo si era spinto al 3° turno (ottavi di finale) a Barcellona 2024, quando si era arreso nettamente a Ruud.

Ha fatto specie, più del 6-3, 6-4 al big server americano con un break per parziale, il 6-3, 6-1 con cui Arnaldi ha domato il tennis esuberante di Davidovich: il tutto in appena 67′ di partita. Ecco che quindi l’azzurro si è rilanciato nel ranking, dopo un inizio di stagione non esaltante.

Partita cruciale per il tennista italiano in chiave classifica ATP. In caso di vittoria odierna il ligure giungerebbe al 32° posto virtuale ATP, riprendendosi solo provvisoriamente la testa di serie a Indian Wells, per cui sarà lotta serrata anche con Cobolli e Berrettini fino a fine febbraio.

Ci sono ben 4 precedenti tra i due giocatori, che si sono spartiti due successi a testa. Il primo nel 2022 a Perugia Challenger fu vinto da Munar; Arnaldi pareggiò e passò in testa sulla terra di Heilbronn e Barcellona, mentre l’ultimo precedente di Madrid 2023 è appannaggio di Munar.

Riuscirà l’azzurro a superare questa importante prova del nove? Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Arnaldi e Munar, che prenderà il via alle ore 19:00 sul Centrale di Dallas (USA), vi aspettiamo!