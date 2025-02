Lara Della Mea: “Ho fatto quello che potevo”. Marta Rossetti: “Non mi sono adattata alla pista”

Uno slalom tutto sommato discreto per l’Italia femminile ai Mondiali di Saalbach con due azzurre che riescono a entrare in top 15: si tratta di Lara Della Mea che arriva al traguardo in tredicesima posizione, mentre qualche rimpianto in più per Marta Rossetti che arriva in quindicesima piazza dopo una prima manche che aveva fatto sperare in una top 10. Fuori dalle 20 invece Giorgia Collomb e Martina Peterlini.

Ai microfoni FISI ha commentato la sua prova proprio Della Mea: “Oggi ho fatto quello che potevo e entrare nei quindici è un buon risultato. Mi sono fatta addormentare dal ritmo nella prima parte, ma poi sono riuscita ad essere più efficace”.

Queste le impressioni invece di Marta Rossetti dopo l’errore che l’ha un po’ penalizzata “Non sono riuscita ad adattarmi alla pista, ma venivo da un periodo davvero difficile e piano piano sto ritornando ai miei livelli”.

Qualche considerazione anche per Giorgia Collomb e Martina Peterlini: “Vado via da questo Mondiale con un trofeo molto grande – ha detto Collomb -. Mi dispiace un po’ per lo slalom, ma porto con me una carica che spero possa aiutarmi nelle prossime gare e nei prossimi anni”.

“Ci impegniamo sempre al massimo – ha detto Peterlini – e arrivare all’appuntamento con il Mondiale in non buone condizioni di salute non è bello. La stagione comunque continua e spero di riuscire a fare meglio nelle prossime gare”.