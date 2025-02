Pagelle slalom femminile Mondiali 2025: Rast e Holdener incoronano la Svizzera, delusione Ljutic

PAGELLE SLALOM FEMMINILE 2025

Camille Rast 10: in questo momento probabilmente dal punto di vista tecnico è la slalomista più forte e si è fatta trovare pronta nell’appuntamento più importante. Una grandissima prima manche nella quale ha posto le basi per gestire attaccando nella seconda manche, proteggendosi e amministrando alla grande la pressione che le aveva messo Holdener. Un successo meritato per un’atleta che quest’anno ha davvero svoltato.

Wendy Holdener 9: quando arrivano Mondiali e Olimpiadi e i grandissimi appuntamenti si fa sempre trovare pronta. Una buonissima prima manche chiusa in quarta posizione, poi si supera nella seconda staccando addirittura il primo tempo di discesa e mettendo anche pressione a Rast. Terza medaglia d’argento in un Mondiale straordinario dopo il parallelo e la combinata a coppie per questa straordinaria atleta.

Katharina Liensberger 8.5: considerata quella che è stata la stagione, è da considerarsi un grandissimo risultato per l’austriaca in casa. Dalla prima gara di Levi aveva raccolto solo due podi e alternato ottime prestazioni a gare che avevano lasciato a desiderare. Oggi gioca in difesa nella seconda manche e il gioco dei centesimi le è favorevole.

Paula Moltzan 8: prestazione convincente anche per lei dopo un Mondiale davvero soddisfacente che l’ha vista raccogliere ben tre quarti posti tra parallelo, combinata e slalom, ma salire sul podio con il bronzo in gigante. Competitiva in ogni gara che ha disputato, oggi le mancano soli due centesimi per raccogliere un’altra medaglia.

Mikaela Shiffrin 6: non è arrivata al meglio a questi Mondiali e la Shiffrin odierna obiettivamente non meritava il podio. In questa rassegna iridata comunque ha vinto una medaglia ed è apparsa più umana del solito, pagando anche le fatiche fisiche al termine delle due manche. La condizione evidentemente non le consentiva di fare qualcosa in più e adesso proverà a chiudere al meglio questa stagione.

Zrinka Ljutic 4: la vera delusione di questo slalom dei Mondiali. La croata non è mai entrata in gara né nella prima né nella seconda manche. Solitamente tatticamente è quasi troppo aggressiva e rischia anche troppo, oggi non ha mai dato la sensazione di spingere ed è arrivata a ben più di un secondo dal podio, che rappresentava l’obiettivo minimo. Avrà modo di rifarsi nei prossimi anni, considerata la giovane età.

Lara Della Mea 7: ai Mondiali arriva il miglior risultato della stagione in slalom. Un’ottima seconda manche le consente di recuperare sei posizioni e di ottenere un buon tredicesimo posto che, vista la condizione dello slalom azzurro al femminile, non è da buttare.

Marta Rossetti 5.5: l’occasione per entrare nella top 10 c’era per l’azzurra. Tre quarti della seconda manche ottimi che potevano consentirle di risalire la classifica, poi un grave errore che la relegano alla quindicesima posizione.

Giorgia Collomb 6.5: primo Mondiale e prima esperienza di un certo livello per l’azzurra che ha vinto il parallelo a squadre e oggi in slalom ha fatto una prestazione onorevole. Deve mettere le ossa in Coppa del Mondo, ma le basi sembrano essere buone per costruire una buona atleta.

Martina Peterlini 5: da lei ci si poteva aspettare sicuramente di più, invece solo una 22a posizione a 6″63 di ritardo, prendendo la paga sia nella prima che nella seconda manche.