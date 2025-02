Camille Rast ipoteca l’oro in slalom ai Mondiali. Shiffrin in corsa, affonda Ljutic

Camille Rast si avvicina al titolo mondiale in slalom. La svizzera ha dominato la prima manche dello slalom di Saalbach, infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie. Una prova eccellente quella di Rast, che ha fatto la differenza soprattutto nella prima parte del tracciato, dove ha guadagnato moltissimo, perdendo poi leggermente qualcosa nell’ultimo tratto.

Un’ultima parte di gara, infatti, che ha rimesso parzialmente in gioco la lotta per la medaglia d’oro, anche se il vantaggio di Rast è comunque importante. L’austriaca Katharina Liensberger è infatti seconda con 58 centesimi di ritardo dalla vetta, mentre al terzo posto c’è Mikaela Shiffrin (+0.72), che non è ancora ovviamente nelle migliori condizioni, ma è assolutamente in corsa per quella che sarebbe la settima medaglia consecutiva in slalom ai Mondiali.

Attenzione alla rimonta nella seconda manche, come già fatto nella combinata a squadre, della svizzera Wendy Holdener, che ha accusato un ritardo di 80 centesimi dalla connazionale. Quinta posizione per l’americana Paula Moltzan (+1.55), che ha preceduto la slovena Andreja Slokar (+1.57) e l’austriaca Katharina Truppe (+1.60).

Ottavo posto per la tedesca Lena Duerr (+1.93) davanti alla croata Zrinka Ljutic (+2.14), che è la grandissima delusa della giornata dopo una prima manche in cui non è mai riuscita a trovare il ritmo, commettendo anche un grave errore prima del piano. Completa la Top-10 la svizzera Melanie Meillard (+2.50).

Bravissima Marta Rossetti su un tracciato che si sposava perfettamente con le caratteristiche della bresciana. Partita con il pettorale 32 l’azzurra ha concluso all’undicesimo posto (+2.58) e può sognare certamente un bel piazzamento finale. Diciottesima Lara Della Mea (+3.40), mentre Martina Peterlini, bloccata dall’influenza, ha concluso addirittura oltre i 4 secondi (+4.75). Ancora più indietro Giorgia Collomb (+4.83).