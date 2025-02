Camille Rast campionessa del mondo di slalom, ennesima doppietta per la Svizzera. Della Mea e Rossetti in top15

La Svizzera domina nello slalom femminile dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach (Austria)! Medaglia d’oro per una grande Camille Rast che batte la sua compagna di squadra Wendy Holdener in una splendida doppietta tutta elvetica al termine di una gara di ottimo livello. Continua la rassegna mondiale impressionante da parte della Svizzera con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi.

Rast che è stata brava a gestire la seconda manche dopo una prima manche in cui aveva già scavato un bel solco: la 25enne di Vétroz non ha fatto calcoli e ha amministrato alla grande gli 80 centesimi accumulati nella prima discesa nei confronti di Wendy Holdener, che arriva seconda a 46 centesimi. Per la 31enne di Unteriberg si tratta della nona medaglia di questo Mondiale, la terza di questa rassegna e ancora una volta un argento dopo quello nella combinata a coppie e nel parallelo.

Medaglia di bronzo per la padrona di casa Katharina Liensberger che arriva a un distacco di 1″32 e riesce a difendersi dagli attacchi di Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin, che giungono rispettivamente in quarta e quinta piazza a 1″34 e a 1″37 di distacco, a un passo dalla top 3.

Lato Italia arriva una buona rimonta da parte di Lara Della Mea che, grazie a un’ottima seconda manche, riesce a centrare una discreta tredicesima posizione a un distacco di 4″02 dalla vincitrice. Spreca Marta Rossetti che, dopo l’undicesimo posto della prima manche, stava disputando un’ottima seconda discesa, ma nel finale ecco che è arrivato un altro errore a compromettere una possibile top 10: quindicesima a 4″24. Più indietro Giorgia Collomb e Martina Peterlini, rispettivamente 21a a 6″38 e 22a a 6″63.