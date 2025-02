La prossima stagione della NFL vedrà 6 international match. Si giocherà anche a Madrid e Dublino

La NFL ha annunciato la prima novità in vista della prossima stagione. Anche se il Super Bowl non si è disputato che due settimane or sono, il calendario 2025 sta già prendendo forma. Gli international match, ovvero le partite che saranno giocate fuori dai confini americani, sono diventate sei e per la prima volta saranno suddivise in quattro Paesi.

I match in Inghilterra nel prossimo campionato saranno solamente 2. Al Wembley Stadium di Londra saranno di scena i Jacksonville Jaguars, quindi al Tottenham Hotspur Stadium assisteremo allo scontro della AFC tra New York Jets e Cleveland Browns. Uno dei match londinesi sarà sostituito dall’esordio dell’Irlanda. Al Croke Park di Dublino (82.000 spettatori) vedremo in azione i Pittsburgh Steelers.

Confermata una partita in Germania. All’Olympiastadion di Berlino, infatti, ci aspetta un match degli Indianapolis Colts, quindi si rinnoverà anche il match in Brasile. Dopo l’esordio dello scorso anno, il Paese sudamericano ospiterà i Los Angeles Chargers che saranno di scena alla Corinthians Arena.

Nel 2025 vedremo un importante esordio, quello della Spagna. Si giocherà nello splendido Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, e saranno in azione i Miami Dolphins. In poche parole la NFL diventa sempre più uno spettacolo globale che giocherà le proprie partite in giro per il mondo. Purtroppo, ahinoi, nessun match in Italia nemmeno quest’anno.