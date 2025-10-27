NFL (week 8): vincono Colts, Eagles, Bucs, Broncos e Packers contro il grande ex Rodgers

L’ottava settimana della NFL 2025-2026 ci ha dato modo di avere un quadro decisamente più chiaro della situazione nelle due Conference. Nella AFC, infatti, proseguono la corsa di testa gli Indianapolis Colts (7-1) che passeggiano 38-14 contro i derelitti Tennessee Titans (1-7) con il solito inarrestabile Taylor da 153 yds su corsa e 2 mete. In seconda posizione con 6-2 si confermano i New England Patriots che vincono facilmente contro i Cleveland Browns (2-6) per 32-13 con Maye che lancia per 282 yds e 3 td. In terza posizione i Denver Broncos (6-2) che demoliscono 44-24 i Dallas Cowboys (3-4-1) con Nix che distribuisce ben 4 td.

Nella NFC brillano in vetta i Green Bay Packers (5-1-1) che vincono 35-25 in casa dei Pittsburgh Steelers (5-3) nella sfida contro il grande ex Aaron Rodgers con un Jordan Love stellare da 360 yds e 3 td. In seconda posizione i Philadelphia Eagles (6-2) che dominano 38-20 contro i New York Giants (2-6) nella sfida interna alla NFC East, mentre prosegue la corsa dei Tampa Bay Buccaneers (6-2) che passeggiano 23-3 in casa dei pessimi New Orleans Saints (1-7).

I RISULTATI DELLA WEEK 8

Los Angeles Chargers (5-3)-Minnesota Vikings (3-4): 37-10

Atlanta Falcons (3-4)-Miami Dolphins (2-6): 10-34

Cincinnati Bengals (3-5)-New York Jets (1-7): 38-39

New England Patriots (6-2)-Cleveland Browns (2-6): 32-13

Philadelphia Eagles (6-2)-New York Giants (2-6): 38-20

Carolina Panthers (4-4)-Buffalo Bills (5-2): 9-40

Baltimore Ravens (2-5)-Chicago Bears (4-3): 30-16

Houston Texans (3-4)-San Francisco 49ers (5-3): 26-15

New Orleans Saints (1-7)-Tampa Bay Buccaneers (6-2): 3-23

Denver Broncos (6-2)-Dallas Cowboys (3-4-1): 44-24

Indianapolis Colts (7-1)-Tennessee Titans (1-7): 38-14

Pittsburgh Steelers (4-3)-Green Bay Packers (5-1-1): 25-35