Football Americano
NFL (week 9): crollano Packers e Colts, vincono Seahawks, 49ers, Patriots e Bills che piegano i Chiefs
La nona settimana della NFL 2025-2026 regala grandi match e sorprese. Nella NFC cambia tutto in vetta. Crollano in casa, non senza sorpresa, i Green Bay Packers (5-2-1) 13-16 contro i Carolina Panthers (5-4) con un Love che sparacchia due intercetti e un brutto infortunio al ginocchio per Kraft.
A proposito di infortuni, i Washington Commanders (3-6) perdono in casa 14-38 contro i Seattle Seahawks (6-2) e il gomito del QB Daniels va in frantumi. Ai piani alti anche i Los Angeles Rams (6-2) che dispongono a piacimento dei New Orleans Saints (1-8) per 34-10. Vincono anche i San Francisco 49ers (6-3) per 34-24 contro i New York Giants (2-7), mentre sorpresa dei Minnesota Vikings (4-4) che sbancano 27-24 il campo dei Detroit Lions (5-3).
Nella AFC lo show-down della Conference vede i Buffalo Bills (6-2) piegare i Kansas City Chiefs (5-4) per 28-21 in un match dal peso specifico indicibile. Successo importante anche per i Pittsburgh Steelers (5-3) che fermano la #1 Indianapolis Colts (7-2) per 27-20, mentre arrivano a 7-2 anche i New England Patriots che la spuntano 24-23 sugli Atlanta Falcons (3-5).
Negli altri match successo importante per i Chicago Bears (5-3) in casa dei Cincinnati Bengals (3-6) per 47-42, quindi tornano alla vittoria i Baltimore Ravens (3-5) con un laconico 28-6 in casa dei Miami Dolphins (2-7), mentre i Los Angeles Chargers (6-3) passano in casa dei Tennessee Titans (1-8) per 27-20.
