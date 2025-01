NFL, Championship Round Play-offs: come seguire i match in tv e streaming, il programma completo

Ci attende una domenica 26 gennaio davvero emozionante per quanto riguarda i play-offs della NFL 2024-2025. Andranno in scena, infatti, i due Championships che, di conseguenza, eleggeranno le due squadre che andranno a giocarsi il Super Bowl a New Orleans nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio prossimi.

Quale sarà il programma? Si inizierà alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) con il Championship della NFC. Saranno di fronte due squadre che si conoscono benissimo, ovvero Philadelphia Eagles e Washington Commanders che, infatti, sono entrambe nella NFC East. Tutti i favori del pronostico sono sui padroni di casa, sospinti da Jalen Hurts e Saquon Barkley, ma attenzione al rookie QB Jaled Daniels, reduce dalla “masterclass” in casa dei Detroit Lions.

Nel cuore della notte italiana (ore 02.30 di lunedì mattina), poi, sarà la volta della super-sfida della AFC, quella più attesa. I campioni in carica dei Kansas City Chiefs aspettano i Buffalo Bills all’Arrowhead Stadium, in vista di uno scontro epocale. Patrick Mahomes vuole condurre la squadra del Missouri al terzo successo di fila, mentre dall’altra parte Josh Allen vuole completare l’impresa storica e condurre i Bills al “grande ballo”.

Come seguire in tv i match? Il Championship Round dei play-offs NFL sarà in diretta esclusiva in streaming su DAZN. Non sono previste dirette tv.

PROGRAMMA CHAMPIONSHIP ROUND NFL 2024-2025 (orari italiani)

Domenica 26 gennaio

Ore 21.00 NFC – Philadelphia Eagles-Washington Commanders

Lunedì 27 gennaio

Ore 02.30 AFC – Kansas City Chiefs-Buffalo Bills

PROGRAMMA CHAMPIONSHIP ROUND: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN