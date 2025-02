Judo, Giorgia Stangherlin ai piedi del podio nei -70 kg del Grand Slam di Baku

Andata in archivio la seconda giornata di incontri sui tatami di Baku del Grand Slam azero di judo, secondo evento stagionale del circuito maggiore. Niente podio anche oggi per l’Italia. Dopo i due quinti posti di Veronica Toniolo (-57 kg) e di Giulia Ghiglione (-48 kg), bisogna prendere atto di un altri piazzamento ai piedi del podio da parte di Giorgia Stanghelin nei -70 kg.

L’azzurra ha iniziato molto bene il proprio cammino nella sua pool, battendo prima la turca Fidan Ogel e poi l’australiana Aoife Coghlan. In semifinale, Giorgia si è confrontata con la rumena Serafima Moscalu e il match è terminato dopo 1’21”. Una presa ben fatta da Moscalu non ha permesso a Stangherlin di reagire e quindi la judoka nostrana è andata ai ripescaggi, dovendo affrontare la giapponese Shiho Tanaka. Lo Yuko in favore della nipponica dopo 1’44” è stato determinante per il successo dell’asiatica e l’azzurra si è dovuta accontentare della quinta piazza. Una categoria in cui la migliore è stata l’ungherese Szofi Ozbas, a segno contro la citata Moscalu nell’atto conclusivo.

In gara quest’oggi anche Manuel Parlati (73 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Leonardo Casaglia (81 kg) e Giacomo Gamba (81 kg). Parlati si è classificato al settimo posto. Battuti l’uzbeko Inoyat Telmanov e il belga Zelemkhan Batchaev, lo stop c’è stato al cospetto dell’azero Rashid Mammadaliyev, a segno con l’ippon dopo 6’36” (Golden Score). Parlati è andato ai ripescaggi e la sfida contro il giapponese Ryuga Tanaka non ha sorriso, visto il waza-ari nel Golden Score. Eliminazione immediata, invece, per Valeriani contro l’altro azero Vusal Galandarzade. In questa categoria il migliore è stato il giapponese Tatsuki Ishihara.

Parlando dei -81 kg uomini, Gamba ha saputo imporsi al primo turno contro l’israeliano Michail Tsoutlashvili, ma ha dovuto alzare bandiera bianca nella sfida contro il giapponese Yuhei Oino (tre shido). Sconfitta immediata, invece, per Casaglia che ha subito un Juji-gatame dopo 2’00”. La vittoria è andata al padrone di casa Zelim Tckaev, che ha avuto la meglio contro il canadese Francois Gauthier Drapeau.