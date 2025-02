Judo, Giappone devastante nel day-1 del Grand Slam di Baku. Due quinti posti per l’Italia

Appuntamento ancora rimandato con il primo podio dell’anno nel World Tour per il judo italiano, che dopo aver chiuso il Grand Slam di Parigi con i quinti posti di Manuel Lombardo e Irene Pedrotti colleziona altri due piazzamenti a ridosso della top3 in occasione della giornata inaugurale del Grand Slam di Baku 2025, secondo evento stagionale del circuito maggiore. Day-1 caratterizzato dal pokerissimo del Giappone, che ha portato in Azerbaigian diversi big dettando legge in tutte e cinque le categorie di peso odierne.

Peccato soprattutto per Veronica Toniolo, al rientro in gara dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, relegata in quinta piazza nei -57 kg al termine di un buon percorso in cui ha perso ai quarti con la forte brasiliana Jessica Lima e nella finalina con la quotata serba Marica Perisic dopo essere riuscita a sconfiggere l’azerbaigiana Fidan Gasimova e ai recuperi la georgiana n.5 del ranking mondiale Eteri Liparteliani.

Miglior risultato della carriera invece per Giulia Ghiglione, ottima quinta nei -48 kg al debutto assoluto in uno Slam battendo due judoka competitive come l’azerbaigiana Leyla Aliyeva e la brasiliana Natasha Ferreira ma non sfigurando neanche nelle sconfitte rimediate con la giovane stella emergente svedese Tara Babulfath (bronzo olimpico e mondiale in carica) e con la serba Andrea Stojadinov.

Gara positiva in prospettiva anche per il ventenne Valerio Accogli, campione d’Europa juniores nel 2024, che ha chiuso in settima posizione nei -66 kg perdendo con il giapponese Ryoma Tanaka e con l’uzbeko Azizbek Ortikov dopo aver regolato il sudcoreano Kim Channyeong ed il turco Muhammed Demirel. Out al primo turno gli altri due azzurri impegnati sul tatami oggi, Giuseppe De Tullio nei -66 kg e Biagio D’Angelo nei -60 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Astana 2024 di judo:

-48 kg F

1 Tsunoda (Jpn)

2 Babulfath (Swe)

3 Stojadinov (Srb) e Perez Soler (Esp)

-52 kg F

1 Abe (Jpn)

2 M. Ballhaus (Ger)

3 Hwang (Kor) e Leiva Sanchez (Esp)

-57 kg F

1 Tamaoki (Jpn)

2 Takano (Jpn)

3 S. Ballhaus (Ger) e Perisic (Srb)

-60 kg M

1 Nagayama (Jpn)

2 Nakamura (Jpn)

3 Verstraeten (Bel) e Yusifov (Aze)

-66 kg M

1 Takeoka (Jpn)

2 Tanaka (Jpn)

3 Asadov (Aze) e Chernykh (Ain)