Judo, bilancio in chiaroscuro per l’Italia al Grand Slam di Parigi. Lombardo e Pedrotti vicini al podio

Va in archivio senza podi ma comunque con alcune indicazioni positive per l’Italia il Grand Slam di Parigi 2025, primo appuntamento stagionale del World Tour di judo che ha visto il debutto delle nuove regole (tra cui il ritorno dello yuko e del Reverse Seoi Nage, oltre all’abolizione della squalifica in caso di head dive) introdotte dall’IJF per il quadriennio olimpico di Los Angeles 2028.

Erano solamente quattro gli azzurri iscritti al prestigioso torneo parigino, tra cui tre olimpionici dei Giochi di Parigi 2024, mentre tra due settimane sono attesi oltre dieci judoka italiani al via del Grand Slam di Baku. Manuel Lombardo rappresentava una delle stelle globali più luminose del weekend all’Accor Arena di Bercy, da numero 2 al mondo dei -73 kg e argento iridato nel 2023, ed il suo obiettivo era quello di arrivare fino in fondo e vincere.

Purtroppo il 26enne piemontese, dopo tre buone vittorie, è incappato in una sconfitta tutto sommato abbastanza netta in semifinale contro la sua bestia nera Akil Gjakova (che lo aveva già battuto ai quarti di finale del torneo olimpico la scorsa estate) per poi farsi sorprendere dall’outsider francese Maxime Gobert nello spareggio con in palio la terza moneta.

Il talento di Lombardo comunque non è in discussione e ci sarà tempo per ritrovarlo al top della forma più avanti nel corso della stagione post-olimpica, magari già in occasione degli Europei di fine aprile in Montenegro. Prosegue nel frattempo la crescita della 24enne Irene Pedrotti, quinta nel Grand Slam parigino tra le -70 kg dopo i settimi posti raccolti nel 2024 tra Europei e Mondiali. Torneo negativo per Andrea Carlino nei -60 kg, mentre Savita Russo è stata oltremodo penalizzata da un sorteggio molto sfortunato uscendo subito di scena nei -57 kg.