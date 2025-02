Judo, Lombardo ai piedi del podio nel Grand Slam di Parigi. Day-1 negativo per l’Italia

Si apre con un altro quinto posto (come nella gara individuale e a squadre dei Giochi Olimpici di Parigi 2024) la stagione di Manuel Lombardo, che comincia il quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 fermandosi ai piedi del podio nella categoria -73 kg in occasione della giornata inaugurale del Grand Slam di Parigi 2025, primo evento dell’anno per il World Tour di judo.

Il piemontese, numero 2 del ranking mondiale e prima testa di serie del seeding parigino, deve dunque rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della carriera sui tatami dell’Accor Arena di Bercy (dopo averne collezionati nove negli altri Slam del calendario), avendo perso in semifinale con l’ostico kosovaro Akil Gjakova e facendosi sorprendere nella finalina dal padrone di casa transalpino Maxime Gobert.

In precedenza l’argento mondiale del 2023 aveva sconfitto nell’ordine l’emiratino Karim Abdulaev, il montenegrino Jahja Nurkovic ed il transalpino Orlando Cazorla. Ricordiamo che questo fine settimana a Parigi debuttano le nuove regole introdotte dall’IJF per il ciclo olimpico 2025-2028, tra cui spicca il ritorno dello yuko e l’abolizione dell’head dive.

Eliminati al primo turno gli altri due judoka azzurri impegnati oggi a Bercy: Andrea Carlino (-60 kg) ha ceduto al sudcoreano Choi In Hyuk per waza-ari dopo 3’24” di Golden Score, mentre Savita Russo (-63 kg) è stata sfortunata nel sorteggio perdendo per yuko con l’oro olimpico di Rio 2016 e due volte campionessa iridata dei -57 kg Rafaela Silva.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Astana 2024 di judo:

-48 kg F

1 Kondo (Jpn)

2 Boukli (Fra)

3 Koga (Jpn) e Babulfath (Swe)

-52 kg F

1 Omori (Jpn)

2 Fujishiro (Jpn)

3 Krasniqi (Kos) e Leiva Sanchez (Esp)

-57 kg F

1 Fawaz (Fra)

2 Nelson Levy (Isr)

3 Vellozzi (Fra) e Fuchida (Jpn)

-63 kg F

1 Kaju (Jpn)

2 Deketer (Fra)

3 Auchecorne (Fra) e N.Gjakova (Kos)

-60 kg M

1 Valadier Picard (Fra)

2 Sekimoto (Jpn)

3 Jean (Fra) e Boturov (Uzb)

-66 kg M

1 Pashayev (Aze)

2 Bouba (Fra)

3 Margvelashvili (Geo) e Khyar (Fra)

-73 kg M

1 Ahadov (Aze)

2 A.Gjakova (Kos)

3 Gobert (Fra) e Mammadaliyev (Aze)