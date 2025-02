Judo, Kenny Komi Bedel sul podio nel Grand Slam di Baku nei -90 kg!

Ultima giornata di incontro sui tatami del Grand Slam di judo a Baku (Azerbaijan). Nella capitale azera, è arrivato il primo podio della spedizione tricolore e si parla di una prima volta. Sì, perché Kenny Komi Bedel ha conquistato la sua prima top-3 nel secondo evento stagionale del massimo circuito internazionale.

Un percorso iniziato nella Pool B dove il judoka italiano ha affrontato nel primo match l’australiano Danny Vojnikovich. Un O-uchi-gari e un Okuri-eri-jime hanno portato prima allo yuko e poi all’ippon per il nostro portacolori. Nella seconda sfida, una dura lotta contro il russo Mansur Lorsanov. Il tutto si è deciso sul filo degli shido, nel Golden Score, vinto da Bedel per via di un falso attacco del suo avversario (terzo shido). Nell’ultimo incontro della Pool, l’atleta tricolore si è trovato al cospetto dell’uzbeko Azizbek Avazmuradov e la durata è stata molto breve: Bedel, infatti, ha messo a segno una presa fantastica valsa l’ippon dopo appena 46″.

In semifinale, opposto al giapponese Sanshiro Murao, è arrivato lo stop. La tecnica del nipponico ha fatto la differenza e il punto garantito dallo yuko ha sorriso all’asiatico. Bedel, quindi, ha affrontato nella finale per il terzo posto il finlandese Artur Kanevets e si è assistito a un dominio del judoka nostrano. A segno con uno yuko dopo 53″, sono arrivati in successione un waza-ari dopo 1’44”, un altro yuko (1’53”) e un altro waza-ari (2’42”) a decretare il termine.

Una categoria in cui a trionfare è stato proprio Murao, vittorioso nell’atto conclusivo contro il brasiliano Marcelo Fronckowiak. L’olandese Frank de Wit ha condiviso il terzo gradino con l’azzurro. De Wit che ha sconfitto al primo turno l’altro italiano presente in tabellone, Tiziano Falcone. Un Ko-soto-gate dopo 2’56” ha permesso all’oranje di prevalere con l’ippon.