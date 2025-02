Cosa è successo a Jorge Martin: lo spagnolo è finito in ospedale a Sepang

Non è cominciata bene l’avventura 2025 per l’Aprilia e lo spagnolo Jorge Martin. La casa di Noale e lo spagnolo, campione del mondo in carica di MotoGP, hanno dato inizio al loro sodalizio nei test ufficiali della classe regina a Sepang (Malesia) quest’oggi nel nuovo anno e per l’iberico l’esperienza in pista è durata veramente poco.

Martin, infatti, è stato protagonista di due cadute in successione, la prima in curva-1 e la seconda in curva-2. Il crash numero due, da questo punto di vista, ha avuto le conseguenza peggiori sul fisico del pilota spagnolo. Parliamo di un highside alla curva menzionata con conseguente impatto molto pesante sull’asfalto.

VIDEO CADUTA JORGE MARTIN

If Jorge Martin is passed fit to ride, then I think we’ll be having a record early conversation about concussion protocol. Horrible impact. pic.twitter.com/RpbJ8zoZ6P — Simon Patterson (@denkmit) February 5, 2025

L’iridato stava provando, come riportano i colleghi di Sky Sport, già la moto 2025 con aggiornamenti sul motore e di elettronica rispetto a quelli dei test post-season a Barcellona. Jorge è stato subito soccorso e trasportato al centro medico del circuito. Dopo i primi accertamenti, è stato deciso il trasporto presso la più vicina struttura ospedaliera, ovvero a Nilai, per effettuare ulteriori esami. Stando a quanto riportano le testate del settore presenti in loco, Martin ha dolori sia alla mano destra che al piede sinistro.

In tutto questo, in Aprilia devono fare i conti con un altro centauro infortunato. Il riferimento è all’altro iberico Raul Fernandez (Team Trackhouse), che si è procurato le fratture al metacarpo della mano sinistra e a un dito del piede sinistro nel corso del day-1 malese.