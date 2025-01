Jorge Martin verso la nuova stagione: “Voglio vincere con l’Aprilia. Non ho avuto dubbi sul numero 1 sulla moto”

È stata ufficialmente presentata la nuova RS-GP25, la moto che avranno tra le mani i due piloti del team Aprilia nel Mondiale MotoGP 2025. La scuderia di Borgo Panigale si prepara per una stagione da protagonista. Dal duo spagnolo composto da Aleix Espargarò e Maverick Vinales si è passati al campione del mondo Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

In poche parole tanta attesa che, tuttavia, andrà di pari passo con la pressione. Quando inserisci il campione del mondo in carica nella tua line-up l’asticella si alza immediatamente, come avere tra le tue fila un pilota italiano come Marco Bezzecchi. La Casa di Noale confida di avere prodotto una moto che possa insidiare la Ducati che, oggettivamente, partirà ancora chiaramente con i galloni di favorita.

Jorge Martin ha raccontato le sue sensazioni nel corso della presentazione della nuova moto: “Sono felicissimo di questa nuova sfida: vincere con Aprilia. I miei obiettivi sono molto chiari, adesso dobbiamo concentrarci sull’essere la miglior versione di noi stessi, tanto l’Aprilia quanto io. Sono nel posto giusto per fare grandi cose, sarà una sfida avvincente, abbiamo tutti tanta grinta. Sento molto il calore della squadra e credo che questo possa essere un posto perfetto per me. Siamo tutti molto carichi per iniziare questa nuova stagione”.

Uno degli argomenti su cui più si era dibattuto era se “Martinator” avrebbe optato per il numero 1 sul cupolino oppure se avrebbe preferito continuare con il suo fidato 89. Nel corso delle ultime interviste del 2024 il nativo di Madrid non avevo sciolto i dubbi. “Il numero 1 sul cupolino? Non ho avuto alcun dubbio sul metterlo. Ho combattuto tutta la mia vita per averlo”.

Il suo vicino di box sarà, come detto, Marco Bezzecchi. Le sue parole: “Sono contento di essermi unito a questa squadra, a tutta l’Aprilia. Sarà fantastico e sono davvero felice di rappresentare un marchio così importante. Per me è un grande orgoglio, sia come persona sia come pilota, poter far parte di un team ufficiale. Non vedo l’ora di scendere in pista, di lavorare e di dare un po’ di gas per cercare di conquistare bei risultati. La voglia è tanta da parte di tutti, ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Sono molto carico, ci vediamo a Sepang per i test!”

Il commento del team principal Massimo Rivola: “La stagione 2025 rappresenta per Aprilia Racing l’inizio di una nuova era, con l’ambizione di essere protagonisti e non semplici inseguitori. L’obiettivo è chiaro: essere sempre competitivi, in ogni gara. Con due piloti forti, talentuosi e motivati come Jorge Martin e Marco Bezzecchi, e con una squadra e un’azienda altrettanto determinate, possiamo costruire qualcosa di speciale. La RS-GP25 ha un potenziale enorme e il nostro compito sarà assicurarci che questo venga espresso al massimo nelle 22 gare del campionato”