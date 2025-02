Simone Deromedis secondo in Val di Fassa e di nuovo in testa alla classifica di Coppa del Mondo!

Di nuovo in testa. Così come giusto che sia. Perché la classe non è acqua. Simone Deromedis ha ottenuto la seconda posizione in occasione della gara-2 valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci skicross, andata in scena questa settimana nelle nevi amiche della Val di Fassa. Prova maiuscola dell’azzurro che, dopo la delusione di gara-1, è sceso in pista con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata. Detto, fatto: grazie al posto d’onore odierno infatti l’atleta è tornato nuovamente al comando della classifica generale.

Parte benissimo la giornata del trentino che, conscio dell’errore di ieri, esce benissimo dai blocchi ritrovandosi dopo la struttura di partenza in testa, mantenendo la posizione per tutta la durata di una prova in cui si è fatto spazio anche un grande Dominik Zuech, abile a sfruttare le condizioni difficili del tracciato per superare Nicolas Raffort e staccare il pass per i quarti.

Decisamente on fire, Simone ha poi condotto un quarto di finale su livelli eccellenti, trovando grande velocità sulla neve concedendosi anche il lusso di arginare il diretto rivale per la sfera di cristallo, il tedesco Florian Wilmsmann. Fuori invece Zuech, ostacolato regolarmente da Sandro Lohner.

Fondamentale poi il penultimo atto, dove il nativo di Trento, secondo nei primi due intermedi, con una maestria da Campione ha eseguito il sorpasso su Wilmsmann sull’esterno destro, dopo che il tedesco aveva cercato di chiudere la linea temendo il cameback non solo di Simone, ma anche di un superlativo Federico Tomasoni, il quale nulla ha potuto però su Reece Howden, furbo a sfruttare la scia del Campione Mondiale in carica piazzandosi al secondo posto.

Senza Wilmsmann né Duplessis Kergomard (non qualificato), il trentino doveva sfruttare l’occasione al 100%. Una missione compiuta al 95% per l’azzurro, bravo a prendere la testa della gara in big final, salvo però essere superato da Howden sulle rampe (le stesse in cui il canadese ha beffato Tomasoni), chiudendo così secondo davanti a Ryan Regez e Johannes Aujesky.

In virtù di quanto successo Deromedis è quindi tornato in cima alla classifica generale con 539 punti, diciannove lunghezze in più di Wilmsmann, secondo a 620 precedendo Howden, attualmente terzo a 535. Perde quota invece Duplessis Kergomard, quarto a 429.