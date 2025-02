Johannes Boe insaziabile: oro anche nell’inseguimento dei Mondiali. 5° Giacomel con 2 errori

I Mondiali 2025 di biathlon continuano ad essere la miglior passerella per l’ultima recita iridata di Johannes Thingnes Boe: a Lenzerheide, in Svizzera, dopo aver vinto la sprint, il norvegese conquista l’oro anche nella 12.5 km pursuit maschile, precedendo ancora lo statunitense Campbell Wright, d’argento come nella 10 km, ed il transalpino Eric Perrot, bronzo in rimonta dalla 15ma posizione di partenza. In casa Italia conferma il quinto posto Tommaso Giacomel, mentre Lukas Hofer termina 20°. Attardati Didier Bionaz, 49°, e Daniele Cappellari, 55°.

Bis d’oro per il norvegese Johannes Thingnes Boe, che dopo aver dominato la sprint può concedersi due errori al poligono nell’inseguimento, vincendo senza particolari patemi in 32’26″9, davanti allo statunitense Campbell Wright, che si conferma alla piazza d’onore come nella prova più breve, commettendo un solo errore al primo poligono e terminando così ancora secondo a 8″6.

Medaglia di bronzo in gran rimonta per il transalpino Eric Perrot, che a sua volta chiude con 19/20 al tiro, risalendo dal 15° al terzo posto, a 20″8. Resta invece ai piedi del podio l’altro norvegese Sturla Holm Laegreid, il quale nonostante centri lo zero al poligono non riesce ad ottenere la medaglia, concludendo al quarto posto a 36″7 dal connazionale.

In casa Italia arriva la conferma del quinto posto ottenuto nella sprint per Tommaso Giacomel, che sogna la medaglia per metà gara, poi commette due errori nella terza serie e scivola fuori dalla zona podio, terminando al traguardo a 54″0 dall’oro. Lukas Hofer, con tre bersagli mancati, giunge 20° a 2’30″6, mentre Didier Bionaz commette sette errori ed è 49° a 5’18″2, infine Daniele Cappellari chiude con 16/20 al tiro ed è 55° a 6’33″2.