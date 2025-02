Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Inseguimento maschile. Per gli uomini azzurri, è questa la gara ‘maledetta’

I Mondiali di biathlon di Lenzerheide offrono, oggi, un appuntamento doppio. Il 16 febbraio è difatti la giornata dedicata agli inseguimenti. Entrambi i sessi saranno della partita. Le donne si cimenteranno sulla neve all’ora di pranzo, mentre la competizione maschile si disputerà nel pomeriggio.

La gara conferirà titolo iridato per la XXIII volta. Aggiunta al calendario dei Mondiali dall’edizione 1997, ha vissuto anche una “prova extra”. Nel marzo 1998, quando il pursuit non aveva ancora dignità olimpica, si optò per dare valenza mondiale all’inseguimento della tappa di Coppa del Mondo di Pokljuka, che ha quindi in tutto e per tutto conferito medaglie iridate.

Si vedrà quale potrà essere il futuro del format, da tempo messo in discussione. In particolare, viene visto come anacronistico il fatto che i risultati di una competizione condizionino l’esito di un’altra. Tutti i pourparler si sono però, sinora, risolti in un nulla di fatto e l’inseguimento resta parte integrante dell’architettura del biathlon contemporaneo.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT INSEGUIMENTO MASCHILE

ATLETI PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 4 titoli

2005, 2007, 2008, 2009

FOURCADE Martin [FRA] – 4 titoli

2011, 2012, 2016, 2017

CAMPIONI DEL MONDO IN ATTIVITÀ

BØ Johannes Thingnes [NOR] (2023, 2024)

JACQUELIN Emilien [FRA] (2020, 2021)

PIDRUCHNYI Dmytro [UKR] (2019)

MEDAGLIATI TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

6 – BØ Johannes [NOR]

(Oro 2023, 2024; Argento 2017, 2019, 2020; Bronzo 2021)

2 – JACQUELIN Emilien [FRA] (Oro 2020 e 2021)

2 – LÆGREID Sturla Holm [NOR] (Argento 2023, 2024)

2 – SAMUELSSON Sebastian [SWE] (Arg. 2021; Bro. 2023)

2 – BØ Tarjei [NOR] (Bronzo 2011, 2015)

1 – PIDRUCHNYI Dmytro [UKR] (Oro 2019)

1 – FILLON MAILLET Quentin [FRA] (Bronzo 2019)

1 – LOGINOV Alexander [RUS] (Bronzo 2020)

1 – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR] (Bronzo 2024)

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – LESSER Erik [GER]

2016 – FOURCADE Martin [FRA]

2017 – FOURCADE Martin [FRA]

2019 – PIDRUCHNYI Dmytro [UKR]

2020 – JACQUELIN Emilien [FRA]

2021 – JACQUELIN Emilien [FRA]

2023 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

25 (7-9-9) – NORVEGIA

13 (6-3-4) – FRANCIA

13 (3-7-3) – RUSSIA

10 (5-1-4) – GERMANIA

3 (0-2-1) – SVEZIA

1 (1-0-0) – UCRAINA

1 (0-0-1) – FINLANDIA

DOPPIETTE

In 9 casi (40,9%) si è assistito alla doppietta, ovvero l’atleta vincitrice dell’oro nella sprint ha poi conquistato anche quello dell’inseguimento. Invece in 15 occasioni (72,7%) il titolo iridato del pursuit è andato a un uomo salito sul podio nella prova su due poligoni.

RIMONTE

L’atleta peggio classificato nella sprint capace di vincere l’oro iridato del pursuit è il russo Viktor Maigourov, impostosi nel 1997 con il pettorale numero 12. Per quanto riguarda le medaglie tout-court, invece, la rimonta più imponente è quella del finlandese Paavo Puurunen, bronzo nel 2003 partendo con il numero 21.

ITALIA, TUTTE LE TOP-TEN

5° posto

1997 (Brezno-Osrblie) – FAVRE Patrick

8° posto

1999 (Kontiolahti) – FAVRE Patrick

2000 (Oslo) – CATTARINUSSI René

9° posto

2011 (Khanty-Mansiysk) – HOFER Lukas

2024 (Nove Mesto) – HOFER Lukas

10° posto

1997 (Brezno-Osrblie) – CATTARINUSSI René

1998 (Pokljuka) – CATTARINUSSI René

INSEGUIMENTO MASCHILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Hochfilzen

1. BØ Johannes T. (NOR)

2. JACQUELIN Emilien (FRA)

3. LÆGREID Sturla Holm (NOR)

Le Grand Bornand

1. BØ Johannes T. (NOR)

2. PERROT Eric (FRA)

3. JACQUELIN Emilien (FRA)

Oberhof

1. LÆGREID Sturla Holm (NOR)

2. BØ Tarjei (NOR)

3. BØ Johannes T. (NOR)

Anterselva

1. LÆGREID Sturla Holm (NOR)

2. BØ Tarjei (NOR)

3. GIACOMEL Tommaso (ITA)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2024-25

GIACOMEL Tommaso: 7 – 11 – 36 – 3

HOFER Lukas: 19 – 20 – 26 – 29

BIONAZ Didier: 43 – 45 – 48 – 23

CAPPELLARI Daniele: 52 – 54 – x – x – 32

ZENI Elia: DNQ – x – 40 – D – 42

BRAUNHOFER Patrick: DNQ – x – 49 – x

BARALE Marco: x – x – DNQ – x

N.B. : la “x” indica assenza; “DNQ” indica mancata qualificazione.