Biathlon, Franziska Preuss fa suo l’oro mondiale nell’inseguimento femminile. Michela Carrara in top-10

Calato il sipario sulla 10 km inseguimento femminile dei Mondiali 2025 di biathlon. Il sole ha baciato le atlete quest’oggi a Lenzerheide (Svizzera), dove si è gareggiato con temperature poca sopra lo zero. Assente Dorothea Wierer per un fastidioso raffreddore e priorità assoluta sarà quella di recuperare in vista di quel che sarà nella rassegna iridata.

Una prova sui quattro poligoni che ha visto il primo oro mondiale in carriera della leader della Coppa del Mondo, Franziska Preuss. Dopo aver ottenuto nella staffetta mista il bronzo e l’argento nella 10 km Sprint, la teutonica ha chiuso il cerchio col metallo più pregiato, dando seguito a una serie di podi che si protrae da otto gare, considerando anche i riscontri nel massimo circuito internazionale.

Preuss, trovando lo zero al poligono, si è imposta con un margine di vantaggio di 39.1 sulla svedese Elvira Oeberg (0+0+0+1) e di 40.9 sulla francese Justine Braisaz-Bouchet (1+0+1+1), oro nella Sprint. A completare la top-5 sono state l’altra transalpina Lou Jeanmonnot (0+0+1+1) a 40.9 e la svizzera Lena Häcki-Gross.

Martina Carrara si è confermata dopo l’ottimo quinto posto nella citata Sprint. La valdostana, infatti, si è classificata in ottava posizione, facendo vedere una grande velocità sugli sci stretti e pagando soprattutto per il doppio errore nell’ultima serie di tiro (1+1+1+2) a 1:44.2. Detto di Wierer, in casa Italia da segnalare Hannah Auchentaller (1+0+1+1) in 40ma posizione a 4:15.4, mentre Martina Trabucchi si è fermata nel quarto giro perché doppiata.