Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Inseguimento femminile. Tre medaglie azzurre, tutte in rimonta!

Domenica 16 febbraio, il programma dei Mondiali di biathlon di Lenzerheide prevede la bellezza di due gare. È, infatti, il momento degli inseguimenti. La giornata sarà aperta da quello femminile, che avrà inizio all’ora di pranzo. Gli uomini scenderanno invece in pista poche ore dopo.

Il format assegnerà il proprio XXIII titolo iridato, essendo stato inserito nel calendario dei Mondiali a partire dall’edizione 1997. Inoltre, nel marzo del 1998, il pursuit della tappa di Coppa del Mondo di Pokljuka ebbe valenza iridata. All’epoca, la competizione non faceva ancora parte della famiglia olimpica, ma si decise di avere comunque una prova in cui conferire medaglie, seppur di altra fattura.

Come nota storica, bisogna ricordare che un inseguimento (quello dei Mondiali 2003) rappresenta l’unico caso mai verificatosi di oro ex aequo. A Khanty-Mansiysk, la tedesca Martina Glagow e la francese Sandrine Bailly si giocarono la vittoria in volata, tagliando il traguardo contemporaneamente. Il successo fu quindi attribuito a entrambe.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT INSEGUIMENTO FEMMINILE

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FORSBERG Magdalena [SWE] – 3 titoli

1997, 1998, 2000

CAMPIONESSE DEL MONDO IN ATTIVITÀ

SIMON Julia [FRA] (2023 e 2024)

WIERER Dorothea [ITA] (2020)

MEDAGLIATE TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

2 – SIMON Julia [FRA] (Oro 2023 e 2024)

2 – WIERER Dorothea [ITA] (Oro 2020; Argento 2016)

1 – HAUSER Lisa Theresa [AUT] (Argento 2021)

1 – VITTOZZI Lisa [ITA] (Argento 2024)

1 – PIDHRUSHNA-BILOSIUK Olena [UKR] (Bronzo 2013)

1 – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA] (Bronzo 2024)

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – DORIN-HABERT Marie [FRA]

2016 – DAHLMEIER Laura [GER]

2017 – DAHLMEIER Laura [GER]

2019 – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2020 – WIERER Dorothea [ITA]

2021 – ECKHOFF Tiril [NOR]

2023 – SIMON Julia [FRA]

2024 – SIMON Julia [FRA]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

18 (7-8-3) – GERMANIA

10 (4-2-4) – FRANCIA

8 (4-2-2) – NORVEGIA

8 (0-1-7) – RUSSIA

7 (4-0-3) – SVEZIA

3 (1-2-0) – ITALIA

3 (1-1-1) – UCRAINA

2 (1-1-0) – BIELORUSSIA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (1-0-0) – FINLANDIA

1 (0-1-0) – CINA

1 (0-1-0) – SLOVACCHIA

1 (0-1-0) – AUSTRIA

1 (0-0-1) – REP.CECA

DOPPIETTE

In 8 casi (36,4%) si è assistito alla doppietta, ovvero l’atleta vincitrice dell’oro nella sprint ha poi conquistato anche quello dell’inseguimento. Invece in 15 occasioni (72,7%) il titolo iridato del pursuit è andato a una donna salita sul podio nella prova su due poligoni.

RIMONTE

Le atlete peggio classificate nella sprint capaci di vincere l’oro iridato del pursuit sono Martina Glagow e Julia Simon, impostesi rispettivamente nel 2003 e nel 2023 con il pettorale numero 10. È tuttavia doveroso ricordare come, nel caso della francese, vi fu la mancata partenza di una delle nove atlete che l’avevano preceduta nella sprint (Lisa Vittozzi). Per quanto riguarda le medaglie tout-court, invece, la rimonta più imponente è quella di Florence Baverel, bronzo nel 2000 partendo con il numero 32.

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Oro (1)

2020 (Anterselva) – WIERER Dorothea

Argento (2)

2016 (Oslo) – WIERER Dorothea

2024 (Nove Mesto) – VITTOZZI Lisa

INSEGUIMENTO FEMMINILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Hochfilzen

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. VOIGT Vanessa (GER)

3. PREUSS Franziska (GER)

Le Grand Bornand

1. PREUSS Franziska (GER)

2. SIMON Julia (FRA)

3. VOIGT Vanessa (GER)

Oberhof

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. KIRKEEIDE Maren (NOR)

3. ÖBERG Elvira (SWE)

Anterselva

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. SIMON Julia (FRA)

3. PREUSS Franziska (GER)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2024-25

WIERER Dorothea: 20 – 9 – 16 – 33

CARRARA Michela: 35 – DNQ – 19 – 27

COMOLA Samuela: 33 – 28 – 38 – 24

AUCHENTALLER Hannah: 29 – 27 – x – 31

TRABUCCHI Martina: 51 – 33 – 34 – 19

PASSLER Rebecca: x – x – x – 32

TRABUCCHI Beatrice: 49 – x – x – x

SCATTOLO Ilaria: x – x – DNQ – x

N.B. : la “x” indica assenza; la “DNQ” mancata qualificazione.