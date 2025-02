Jacob Kiplimo sbriciola il record del mondo di mezza maratona! Yeman Crippa sotto l’ora a Barcellona

Jacob Kiplimo ha letteralmente sbriciolato il record del mondo di mezza maratona, rendendosi protagonista di una prestazione semplicemente travolgente sulle strade di Barcellona. L’ugandese si è scatenato fin dalle battute iniziali della Mitja Maratò in territorio catalano, ha preso il comando delle operazioni e ha sgretolato il gruppo, facendo gara solitaria già dopo una decina di minuti. Il formidabile africano ha impresso un ritmo inferocito e non è mai calato, coprendo i 21,097 km con il tempo superlativo di 56:42.

Il 24enne si è così riappropriato del primato che aveva siglato il 21 novembre 2021 a Lisbona (57:31), ma che lo scorso 27 ottobre gli era stato strappato dall’etiope Yomif Kejelcha con il crono di 57:30 stampato a Valencia. Nel suo palmares figurano anche le medaglie di bronzo conquistate sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali 2022, mentre ai Giochi di Parigi 2024 non andò oltre l’ottava posizione nella specialità più lunga in pista.

Dopo le staffilate dello statunitense Grant Fisher, capace di siglare i record del mondo dei 3000 e 5000 metri indoor negli ultimi sette giorni, crolla anche un primato su strada in questa prima parte di stagione e chissà che Kiplimo non faccia un pensiero sulla maratona, con il sogno di diventare il primo uomo a scendere sotto le due ore in un evento ufficiale. I suoi passaggi odierni sono stati folli: 13:34 ai 5 km, 26:46 ai 10 km, 39:46 ai 15 km.

Yeman Crippa ha deciso di aprire la propria stagione a Barcellona ed è riuscito a scendere sotto il muro dell’ora, tagliando il traguardo con il tempo di 59:51. Il Campione d’Europa della specialità, che si sta preparando per la Maratona di Londra in programma il prossimo 27 aprile, si è piazzato in quarta posizione e ha siglato la terza prestazione italiana di tutti i tempi, a 25 secondi dal suo record italiano di 59:26 corso il 27 febbraio 2022 a Napoli.