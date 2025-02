Italia-Ungheria, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming

L’Italbasket ritorna in campo per le Qualificazioni agli Europei di basket 2025! Dopo la trasferta di giovedì 20 febbraio contro la Turchia, infatti, gli azzurri ospitano a Reggio Calabria domenica 23 febbraio l’Ungheria – con inizio del match alle ore 20:30 – per l’ultima giornata del girone D.

I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono già certi della qualificazione alla rassegna continentale in programma tra fine agosto ed inizio settembre, con un record di 3-1 in quattro partite fin qui disputate. Il CT azzurro ha optato per un rostergiovane per questa finestra che coincide anche con l’ultimo impegno ufficiale prima del raduno che anticipa l’Europeo, con Alessandro Pajola che avrà i ranghi di capitano.

L’Ungheria cercherà di onorare al meglio la partita che la attende esaurite le speranze di centrare uno dei tre posti per Eurobasket 2025, con i magiari che nella sfida di andata sono stati sconfitti in casa dagli azzurri per 62-83 nella prima finestra a febbraio 2024. 0-4 è il bilancio dell’Ungheria nelle giornate precedenti, con la rappresentativa del piccolo Paese che ha messo in difficoltà soltanto la Turchia nella partita di novembre 2024 perdendo di solo cinque lunghezze (76-81).

Palla a due che verrà alzata al PalaCalafiore di Reggio Calabria alle ore 20:30, con l’impianto della città calabrese – che rievoca dolci ricordi ai tempi della Viola – che torna ad ospitare l’Italia a distanza di più di vent’anni dall’ultima volta. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente sul match degli azzurri!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025

Domenica 23 febbraio

Ore 20:30 Italia-Ungheria – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live Testuale: OA Sport