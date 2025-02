Basket femminile: 16a Coppa Italia per Schio, Venezia battuta in una finale a basso punteggio

Il Famila Wuber Schio vince per la sedicesima volta nella propria storia la Coppa Italia femminile. Battuta in una finale a bassissimo punteggio l’Umana Reyer Venezia, superata con il punteggio di 45-54 per buona misura in virtù dei 17 punti dell’accoppiata Ivana Dojkic-Olbis Andrè; per la Reyer nessuna in doppia cifra e Dragana Stankovic sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi (similmente ad Awak Kuier: 8-10).

Primi minuti ad altissima dose di equilibrio e anche con pochi canestri: dopo cinque minuti si è sul 6-6 anche perché, nei fatti, la lotta è Andre contro Kuier rispetto a tutto il resto dei roster. Dall’8-8 qualcosa si muove, e lo fa per merito prima di Dojkic e poi di Verona, in una situazione nella quale i canestri faticano ancora più di tanto ad arrivare, tant’è che dopo 10′ è 8-14.

Venezia riparte bene con la presenza vicino a canestro di Stankovic, che realizza cinque punti in due minuti e mezzo per il 13-14. Schio riesce a interrompere l’assenza di punti dopo quattro minuti con Andrè, ma la partita è chiaramente ricca di tensione. Andrè prova a lanciare il Famila sul 13-20, risponde Villa insieme a Pan fino a -1, poi Dojkic spinge sul 21-26 per le scledensi.

Al rientro in campo l’accoppiata Laksa-Andrè sfrutta un altro momento di attacco sostanzialmente incapace di progredire della Reyer: sono tre minuti e mezzo che valgono il +12 a Schio, che poi vola fin sul +15 grazie a Laksa dall’arco. Fassina e Cubaj cercano di rispondere a Laksa e Dojkic, ma è soltanto nel finale di quarto periodo che un riavvicinamento in formato mini arriva: è 32-44 a 10′ dal termine.

L’accoppiata Berkani-Stankovic prova a rimettere la finale in discussione, Smalls si risveglia da una partita sonnolenta e firma il -6 (40-46) costringendo Dikaioulakos al timeout. Seguono due minuti di nulla fino al 42-46 di Fassina, cui però risponde Dojkic da tre, un canestro pesantissimo cui segue un parziale di 0-8 e il contributo di Verona. A quel punto davvero non c’è più molto di cui discutere, e una partita a bassissimo punteggio regala la Coppa a Schio.

UMANA REYER VENEZIA-FAMILA WUBER SCHIO 45-54

VENEZIA – Logoh ne, Berkani* 6, Smalls* 5, Villa* 5, Nicolodi, Pan* 3, Stankovic 9, Cubaj 2, Miccoli ne, Fassina 7, Santucci, Kuier* 8. All. Mazzon

SCHIO – Juhasz*, Bestagno, Sottana* 2, Zanardi ne, Verona 6, Salaun* 2, Dojkic* 17, Andrè 17, Keys 1, Laksa 9. All. Dikaioulakos